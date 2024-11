https://noticiaslatam.lat/20241113/senado-de-mexico-reelige-a-rosario-piedra-como-titular-de-la-comision-nacional-de-derechos-humanos-1159000709.html

Senado de México reelige a Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Senado de México reeligió a Rosario Piedra Ibarra para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)... 13.11.2024, Sputnik Mundo

Las otras aspirantes, Nashieli Ramírez Hernández y Paulina Hernández Diz, recibieron 36 votos una y un voto la otra, respectivamente, además de tres votos nulos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que respaldó la reelección, tomó el juramento de Piedra Ibarra para asumir el cargo después de la sesión, que terminó la madrugada de este 13 de noviembre de 2024.La senadora Celeste Ascencio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos senatorial de la bancada oficialista, consideró que las propuestas de trabajo de las aspirantes "prometen que la CNDH llegue a los lugares donde se encuentren las víctimas, y para que sus recomendaciones se cumplan y tengan un efecto reparatorio". Gustavo Sánchez Vásquez, del opositor Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), dijo que al frente del organismo autónomo se necesitaba "alguien con autonomía del Gobierno, no una Comisión callada o sumisa, que esté a la orden de lo que el Gobierno le permita actuar o decidir". Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), la senadora Claudia Anaya criticó que Piedra Ibarra haya sido "la peor evaluada en el proceso de selección de aspirantes" y que haya presentado una "carta de recomendación apócrifa" de un sacerdote, que fue desmentida por el propio religioso, defensor de indígenas. La senadora opositora sostuvo que en el primer período al frente de la Comisión, "no emitió recomendaciones contra abusos de poder y dejó solas a las víctimas". En cambio, Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que integra la coalición gobernante, pidió que la Comisión sea "la vocera de los más desfavorecidos, guardiana e impulsora del proceso de transformación y referente de la lucha por los derechos humanos". Amalia García, senadora de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), señaló que ante la tragedia de 115.000 personas desaparecidas o no localizadas, el país sufre "un deterioro en la protección de los derechos humanos que debe y tiene que ser superado". El jesuita Centro de DDHH Agustín Pro Juárez lamentó la reelección de Piedra Ibarra, que "premia indebidamente una gestión caracterizada por el debilitamiento institucional, la inacción y la pérdida de autonomía, en la que se ignoraron los estándares internacionales sobre no reelección de Ombudsperson". El organismo, que pertenece a una red nacional de defensores de víctimas de abusos que cuestionó la reelección, estima que la reelección es "un mal mensaje sobre el lugar de los derechos humanos y la rendición de cuentas en el sexenio que inicia", con la presidenta Claudia Sheinbaum. La jefa del Ejecutivo evitó comentar la decisión y respondió en forma escueta a una pregunta en conferencia de prensa: "Es una decisión del Senado la que se tomó, y hasta ahí".

