Las claves detrás del aumento de víctimas de delitos en México

La incidencia delictiva en México es aún un tema pendiente por resolver. En 2023 se registró un aumento en el número de personas que reportaron haber sido... 01.10.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, en 2023 se registraron ligeros aumentos tanto en la prevalencia como en la incidencia delictiva. En el primer caso, referente al número de personas que reportaron haber sido víctimas de un delito, se reportaron 23.323 víctimas por cada 100 mil habitantes, 3.2% más de los 22.587 del 2022.En cuanto a la incidencia delictiva (número de delitos ocurridos), en 2023 se alcanzó una tasa de 33.267 delitos por cada 100.000 habitantes, un crecimiento del 15% con respecto a los 28.701 del año previo, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Los indicadores anteriores, así como el aumento de ciertos delitos como el fraude y la extorsión, provocaron un aumento del costo del delito en México, que había registrado un decremento entre 2017 y 2021. Para 2023, el precio fue 8,2% mayor con respecto al 2022, al pasar de 260.500 millones de pesos a 282.000 millones de pesos el año pasado. La cifra representa el 1.15% del Producto Interno Bruto de México.El mayor costo del delito se explica en parte debido a que en 2023, el 54% de la población de 18 años y más manifestó haber sufrido daños económicos a consecuencia de algún delito del que fueron víctimas, 2 puntos porcentuales más que el 52% registrado en 2022.Diversos delitos de corte económico también presentaron alzas, como el robo parcial o total de vehículos, cuya incidencia aumentó un 20%, al pasar de una tasa de 2.878 robos de vehículos por cada 100.000 habitantes en 2022 a 3.482 en 2023. En el caso del fraude fue 20% más, al pasar de 5.770 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 6.962 en 2023.Hacia la violencia patrimonialDavid Saucedo, consultor en materia de seguridad, considera que el incremento en este tipo de delitos económicos puede entenderse al considerar que ahora los grupos del crimen organizado están transitando de una violencia de exterminio, caracterizada por usar gran parte de sus recursos para eliminar a sus adversarios, hacia una de tipo patrimonial.Cifras del Inegi muestran que en 2023 se registraron 31.062 homicidios en México: una razón de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. La tasa es menor a la de 2022, que fue de 25,9.Sin embargo, ante los delitos que afectan el patrimonio, los mexicanos también invirtieron más dinero en prevenir ser víctimas de dichos crímenes, según la ENVIPE 2024. Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 91.700 millones de pesos, un aumento del 6,2%, con respecto a los 86.300 mil millones de pesos de 2022."Para evitar ser el blanco nuevamente de algún ataque, los ciudadanos compran cámaras, compran el sistema de videovigilancia, compran chapas de seguridad; incluso, los que tienen poder adquisitivo, adquieren alguna arma de fuego", detalla Saucedo.El costo promedio del delito por persona con alguna afectación a consecuencia del gasto en medidas de protección y/o de las pérdidas a consecuencia del delito ascendió a 6.853 pesos durante 2023, un aumento de 2.4% con respecto a los 6.687 pesos de 2022.La gran mayoría de la población sigue sin denunciarDe acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2024, la cifra negra en México aún es muy alta, pues durante 2023, en 92,9% de los casos de delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, por lo que solo se denunció e inició una carpeta de investigación en 7,1% del total de delitos.Los delitos de fraude (97%) , extorsión (96,7%) y secuestro (95,2%) son los que presentan los mayores niveles de cifra negra, mientras que el robo total de vehículo (39,7%) es del que menos registra.Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 34,4% y desconfianza en la autoridad con 12,7%, las cuales responden a causas atribuibles a la autoridad."La población deja de denunciar por el deficit de atención que tienen las agencias receptoras de denuncias, en este caso los ministerios públicos, además del maltrato, tiempo de espera, el que han visto que no se alcanza ningún beneficio al denunciar. Otra razón, quizá la más graves es que, en varios estados del país, los grupos criminales están coludidos con las autoridades y como para presentar una denuncia hay que facilitar un número de teléfono, una dirección y un nombre, los delincuentes podrían tener acceso a los datos personales del denunciante", explicó David Saucedo.Impacto del crimen en la economíaAunque los delitos pueden generar un importante costo para la economía de México y para sus habitantes en particular, expertos consideran que las actividades ilícitas también generan una importante cantidad de recursos para la economía del país y las locales.Una investigación realizada en 2018 por José Luis Calva Tellez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, como parte del manifiesto ¡Reconstruyamos nuestra nación! sostiene que la 'economía del narcotráfico' en México genera ingresos brutos del orden de 600.000 millones de pesos, una cifra que suma las ventas de varias industrias que operan legalmente en el país.Según la misma fuente, esta 'economía del narco' genera ingresos para alrededor de 800 mil y un millón de mexicanos que se ocupan en actividades que van desde los plantíos hasta el narcomenudeo.En el mismo sentido, una investigación publicada en 2023 en la revista Science, sugiere que el crimen organizado sería el quinto empleador más grande de México con más de 175 mil personas empleadas, por delante de varias empresas trasnacionales.Del total de integrantes del crimen organizado, el 17.5% correspondería al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 8.9% al Cártel de Sinaloa, el 6.2% a la Nueva Familia Michoacana, el 4.5% al Cártel del Noreste y el 3.5% a la Unión Tepito. El 59% restante se repartiría entre los demás cárteles y organizaciones criminales."El narcotráfico puede tener lo que se conoce como un efecto multiplicador en la economía, porque emplea campesinos, despachos de abogados, despachos de contadores, etc.", agrega Cueva Perus.

