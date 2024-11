https://noticiaslatam.lat/20241113/kiev-esta-descontento-por-la-ausencia-de-pompeo-en-el-futuro-equipo-de-trump-1158991960.html

Kiev está descontento por la ausencia de Pompeo en el futuro equipo de Trump

El recién elegido presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, no servirá en la Administración entrante. Agregó... 13.11.2024, Sputnik Mundo

Kiev está preocupado por el hecho de que el exsecretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, no formará parte de la nueva Administración estadounidense tras la victoria electoral de Donald Trump, comunica The Economist. Como destaca el informe, Ucrania teme que EEUU descarte ahora su ingreso en la OTAN.Los altos funcionarios ucranianos se mostraron preocupados cuando Trump anunció que "no habría lugar para Pompeo, considerado más comprensivo [con Ucrania]", añade el medio. Esto ocurre después de que el presidente electo negara los informes de los medios sobre su intención de nominar a Pompeo como nuevo secretario de Defensa. Pompeo había presentado anteriormente un llamado plan de paz para Ucrania, afirmando en su artículo de opinión para el Wall Street Journal que, en caso de su victoria, establecería un programa de préstamo y arriendo de 500.000 millones de dólares para Kiev, levantando todas las restricciones sobre el tipo de armas que puede obtener y usar contra Rusia.

