Trump nombraría al senador Marco Rubio como secretario de Estado, según medios

Trump nombraría al senador Marco Rubio como secretario de Estado, según medios

MOSCÚ (Sputnik) — El ganador de las elecciones presidenciales de EEUU, Donald Trump, designará al senador Marco Rubio como secretario de Estado, avanzó el... 12.11.2024

Al mismo tiempo, estas fuentes reconocen que "Trump aún podría cambiar de opinión en el último minuto", si bien "parece haberse decantado por Rubio, a quien también consideró a la hora de elegir a su compañero de binomio este año". Senador desde 2010, Rubio tiene fama de ser un halcón en política exterior y un partidario de la línea dura respecto a China e Irán, señala The New York Times. Últimamente, agrega el diario, se ha hecho eco de Trump en asuntos como el conflicto de Ucrania, diciendo que se encuentra en un punto muerto y "necesita ser llevado a término". Portavoces de Rubio y Trump no han comentado aún la posible designación. El propio Trump adelantó varios nombramientos en días recientes. El último, que avanzó desde su red social Truth, es el de Elise Stefanik para el cargo de embajadora de EEUU ante la ONU. Jim Sciutto, analista jefe de la cadena CNN para temas de seguridad nacional, opina que el nombramiento del senador Rubio al frente del Departamento de Estado "pone a China en el centro de la política exterior de Trump", más aún porque el cargo de consejero presidencial de Seguridad Nacional se ofreció supuestamente a Mike Waltz, otro "halcón con respecto a China".

