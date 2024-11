https://noticiaslatam.lat/20241112/sheinbaum-en-brasil-que-esperar-de-la-asistencia-de-la-mandataria-mexicana-a-foro-del-g20-1158953881.html

Sheinbaum en Brasil: ¿qué esperar de la asistencia de la mandataria mexicana a foro del G20?

Sheinbaum en Brasil: ¿qué esperar de la asistencia de la mandataria mexicana a foro del G20?

12.11.2024

De acuerdo con lo dicho por la mandataria, así como por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del país latinoamericano, Juan Ramón de la Fuente, la delegación de México solo asistirá un día a la Cumbre (18 de noviembre), en donde se prevé que la presidenta se reúna con el equipo de varios países. "Entre los países que han solicitado [encuentros bilaterales] están Canadá, China, Corea, Francia, Indonesia, Japón y Reino Unido", abundó De la Fuente el pasado 8 de noviembre. Asimismo, se ha informado que durante su participación en el evento, la carta de presentación de México será el programa "Sembrando Vida", el cual se creó y se puso en marcha en el sexenio pasado en aras de ayudar a los productores del campo mexicano. ¿Qué podemos esperar del primer viaje al extranjero de la presidenta mexicana? "Su presencia es importante" Con su viaje a la Cumbre del G20, Sheinbaum rompe con la tradición del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a dicho evento, pues en los encuentros que hubo durante su mandato, el exjefe de Estado optó por enviar una delegación encabezada por el entonces canciller, Marcelo Ebrard. Aunado a esto, López Obrador repitió en varias ocasiones que para su Gobierno, "la mejor política exterior es la interior"; sin embargo, esta visión podría cambiar en el actual sexenio. De acuerdo con el doctor en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo Rosales Herrera, "la presencia de la titular del Ejecutivo es muy importante en estos foros internacionales" en materia de diplomacia. Sobre si el viaje de Sheinbaum a Río de Janeiro es un posible cambio a la política exterior implementada en el Gobierno anterior, el académico consideró que es prematuro saberlo, pero previó que no habrá un cambio de fondo en la materia. Con él coincidió la doctora en Relaciones Internacionales, Ismene Ithaí Bras-Ruiz, quien en charla con este medio destacó que ir a la Cumbre del G20 conllevará que la presidenta Sheinbaum tenga "un primer acercamiento con sus pares". La agenda de México en el G20 Autoridades mexicanas han anunciado que la carta de presentación del país será el programa social "Sembrando Vida", el cual consiste en dar una ayuda mensual a productores del campo mexicano con la finalidad de disminuir la pobreza rural y la degradación ambiental, además de que, de acuerdo con Sheinbaum, el programa también puede ser un factor para disminuir el flujo migratorio de la región. Por otro lado, la mandataria sugerirá también que se disminuya el gasto armamentista para destinar esos recursos al combate de la pobreza. Tanto el profesor Eduardo Rosales como la analista Ismene Ithaí Bras-Ruiz coinciden en que esta última propuesta no es algo novedoso; sin embargo, da visibilidad al país. Al respecto, el académico Rosales Herrera consideró que, con el paso de los años, México ha perdido liderazgo regional, ya que la economía del país se ha anclado cada vez más a EEUU a pesar de los esfuerzos de los gobiernos pasados por fortalecer sus lazos con otros países. La posible reunión con China Según el propio canciller De la Fuente, China es uno de los países que ha externado su interés por reunirse con la delegación mexicana en Río de Janeiro. Esto, señalaron ambos analistas a Sputnik, podría causar cierta incomodidad a EEUU, país que se encuentra en una escalada de tensiones con el gigante asiático en materia comercial y que es el socio en la materia más importante de México. Por su lado, Bras-Ruiz ponderó que de darse esta reunión sería importante, ya que "México entra en la ecuación de la propia relación Estados Unidos-China" al ser un país geográficamente importante para ambas naciones por producción y destino comercial; sin embargo, dijo, es cierto que la relación con la nación asiática no se ha podido profundizar por "los compromisos que tenemos con EEUU". Al respecto, Rosales Herrera consideró que el Gobierno tiene que ser cuidadoso de las señales que envíe a EEUU, pues un acercamiento con China en el actual contexto podría interpretarse como "rechazar un acercamiento" con el vecino país del norte. "Hay una realidad, el 85% de las exportaciones van a Estados Unidos (...) Se dice con pesar, con tristeza y a veces hasta con enojo: tenemos una economía de interdependencia con EEUU (...) Por supuesto que tenemos que dialogar con China y con quien sea, pero hay que establecer prioridades y tener cuidado con los mensajes que se manden para que esto no sea tomado como un desafío", concluyó. La Cumbre del G20 se realizará el 18 y 19 de noviembre de 2024 en Río de Janeiro, Brasil, y al evento acudirán, además de los países miembro, diez naciones invitadas más.

