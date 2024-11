https://noticiaslatam.lat/20241111/el-comite-de-la-asamblea-general-de-la-onu-aprueba-resolucion-rusa-contra-glorificacion-del-nazismo-1158950275.html

El Comité de la Asamblea General de la ONU aprueba resolución rusa contra glorificación del nazismo

El Comité de la Asamblea General de la ONU aprueba resolución rusa contra glorificación del nazismo

Sputnik Mundo

ONU (Sputnik) — La Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se encarga de cuestiones en materia de derechos humanos, adoptó la... 11.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-11T18:32+0000

2024-11-11T18:32+0000

2024-11-11T18:32+0000

internacional

onu

neonazismo

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0b/0f/1132435491_0:38:1201:713_1920x0_80_0_0_d3d33c90e56f543e3095129c70c1ea84.jpg

Un total de 116 países apoyaron el documento, mientras otros 54 votaron en contra, incluida Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Japón, el Reino Unido y Ucrania. Once Estados se abstuvieron. Decenas de países, entre ellos Armenia, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Malí, Serbia y Sudáfrica, copatrocinaron la resolución. El documento, que consta de 74 puntos, recomienda "adoptar medidas concretas apropiadas, en particular en los ámbitos legislativo y educativo, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a fin de impedir la revisión de la historia y los resultados de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)".Además, la resolución condena en términos más enérgicos la glorificación y la propaganda del nazismo, en particular el graffiti y los dibujos de contenido pronazi sobre los monumentos a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, al igual que prohíbe "cualquier homenaje solemne" al régimen nazi y a sus aliados. El documento insta a eliminar las formas de discriminación racial a través de los medios apropiados e incluso por la ley, cuando las circunstancias lo exijan, y condena el uso de material educativo, así como la retórica en la enseñanza que promueve el racismo, la discriminación, el odio y la violencia basados en el origen étnico, la nacionalidad, la religión o las creencias. La Tercera Comisión se reúne con antelación a las reuniones del pleno de la Asamblea General de la ONU, a la cual recomienda iniciativas para su aprobación.La resolución contra la glorificación del nazismo se aprueba por la Asamblea General de la ONU cada año desde 2005.

https://noticiaslatam.lat/20241111/los-participantes-de-la-cumbre-arabe-islamica-trabajaran-para-congelar-membresia-de-israel-en-onu-1158950079.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

onu, neonazismo, rusia