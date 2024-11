https://noticiaslatam.lat/20241110/continua-polemica-de-marilyn-cote-autoridades-mexicanas-promueven-denuncia-penal-por-el-caso-1158917697.html

Continúa la polémica de Marilyn Cote: autoridades mexicanas promueven una denuncia penal por el caso

Continúa la polémica de Marilyn Cote: autoridades mexicanas promueven una denuncia penal por el caso

Las autoridades mexicanas detallaron que la suspensión del local "Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote" surtió efecto desde el pasado 7 de noviembre, lo anterior en virtud de violaciones a diversas disposiciones en la Ley General de Salud.La Cofepris relató que durante las visitas de revisión al local se determinó que no contaba con avisos de funcionamiento, licencia sanitaria ni la certificación académica del personal, razón por la que se le colocaron los sellos de suspensión.Marilyn Cote posteaba en sus redes sociales y sitio web que egresó de la Universidad de San Diego, la Universidad de Oslo y hasta Harvard. Todo resultó mentira y la mujer puso en riesgo la salud de decenas al operar con cédulas falsas.Esto ocasionó una ola de interrogantes en un país cuyas estadísticas indican que los suicidios van en aumento y en donde más de 35 millones de personas han experimentado depresión, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).En sus videos, Marilyn Cote asevera ser doctora en Medicina con especialidad en neurociencias, lo que, en teoría, le daría el derecho a emitir un diagnóstico y medicar a sus pacientes. Sin embargo, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de México, la mujer cuenta con una licenciatura en Derecho, una maestría en Criminalística y un doctorado en Psicología. Ninguno de los anteriores grados la capacita para recetar medicamentos controlados como, según testimonios, ella lo hacía.Tan solo en las reseñas de Google destacan comentarios en los que pacientes acusan diagnósticos inciertos, cobros excesivos e incluso una actitud violenta por parte de la mujer que, denuncian, se hacía pasar como doctora.Sin embargo, el caso de Marilyn Cote no solo ha llamado la atención por el peligro que representa para la salud de quienes acuden a ella; sino también porque, tal parece, no solamente miente sobre su profesión y también sobre la vida que aparenta tener y de la cual da cuenta abiertamente en sus redes sociales con ayuda de la edición de fotos.

