Lavrov destaca que Rusia quiere contribuir a la paz en Palestina, el Líbano y Libia

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia quiere contribuir en la medida de lo posible a resolver la situación en Palestina, el Líbano y Libia, declaró el ministro de Exteriores... 09.11.2024

El ministro ruso señaló que su país ve el interés sincero y el deseo de los libios de superar lo antes posible las consecuencias de los acontecimientos de hace trece años, en particular resolver el problema de seguridad, mejorar la economía y la vida política.Lavrov y Baur se reunieron al margen de la primera conferencia ministerial del Foro de la Asociación Rusia-África en el territorio federal de Sirius que se celebra los días 9 y 10 de noviembre. Al término del encuentro, el canciller ruso declaró que Moscú "confirmó su posición de principio a favor de una solución integral de la crisis libia basada en garantizar la unidad, la integridad territorial y la soberanía estatal de Libia", con la que siempre sostuvo unos vínculos amistosos. Libia quedó dividida tras el derrocamiento del Gobierno de Muamar Gadafi, en 2011, y durante una década vivió violentos enfrentamientos entre facciones rivales que crearon estructuras del poder paralelas en el oeste y el este del país, que no se reconocen el uno al otro. El primero, el Gobierno de Unidad Nacional, funciona en Trípoli bajo el liderazgo de Abdulhamid Deibá, y es apoyado por la ONU. El segundo, investido de poderes por la Cámara de Representantes, tiene su sede en Sirte y es dirigido provisionalmente por Osama Hamad tras la destitución de Fathi Bashaga. En 2021, el foro para el diálogo político libio, celebrado en Ginebra bajo auspicios de la ONU, eligió a unas autoridades provisionales para el período de transición, y señaló que duraría hasta las elecciones generales, que no se han celebrado hasta la fecha.

