La juventud venezolana protagoniza una "revolución cultural y espiritual" contra el fascismo | Video

La juventud venezolana protagoniza una "revolución cultural y espiritual" contra el fascismo | Video

Grecia Colmenares, ministra del Poder Popular para la Juventud de la República Bolivariana de Venezuela, destaca en entrevista con Sputnik el papel protagónico... 08.11.2024

américa latina

venezuela

hugo chávez

nicolás maduro

sociedad

💬 entrevistas

fascismo

política

Su voz expresa convicción y energía, reflejo del compromiso que asume como representante de una generación que, según sus palabras, "no puede ser una generación frustrada". La ministra Colmenares subrayó que la juventud venezolana debe ser, ante todo, protagonista de una "revolución cultural y espiritual", que rechace los valores del individualismo y fomente la solidaridad, la conciencia social y la defensa de la patria. Esta responsabilidad, que implica una lucha directa contra el fascismo, se traduce en políticas diseñadas para fortalecer la salud mental de los jóvenes, el activismo en el poder popular y la conexión con movimientos internacionales antifascistas.Un proyecto de vida que trasciende al individuoEn el centro de las iniciativas de la Revolución Bolivariana para la juventud, Colmenares coloca la tarea de "conmover a la mayoría de la juventud venezolana, conectarla con su proyecto de vida y con el proyecto de nación". La ministra destaca también que el reto es que los jóvenes integren sus aspiraciones personales en un marco colectivo, en un proyecto de vida que no solo se enfoque en logros individuales, sino que esté "imbuido de los valores de la patria". Para ella, el desafío reside en mostrar a los jóvenes que su rol es indispensable en la construcción de la Venezuela del futuro, una visión respaldada por un programa estatal que rechaza el individualismo y el aislamiento.Frente a esta amenaza, la juventud venezolana, según la ministra, debe ser ejemplo de "solidaridad, compañerismo y compromiso con la comunidad". Por ello, asegura que el fascismo, en su versión actual, se presenta en el ámbito digital, manipulando a los jóvenes mediante el ciberacoso y la hostilidad en las redes sociales.Resistencia al 'ciberfascismo' y 'tecnofascismo'La ministra Grecia Colmenares subraya que las juventudes venezolanas han sido blanco de estrategias de manipulación digital, las cuales describió como "ciberfascismo y tecnofascismo". Según la ministra, estos métodos se implementan a través de campañas de acoso en redes sociales, intentos de socavar la moral juvenil y ataques directos que pretenden sembrar el desánimo y la desesperanza. Para contrarrestar estos ataques, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud ha implementado un enfoque basado en la "resistencia digital" y en una serie de programas de formación y defensa digital. “Es fundamental que la juventud comprenda que la acción colectiva es la clave para enfrentar este tipo de agresiones y preservar su espacio en el futuro de la nación”, enfatiza la ministra.Salud mental como prioridad: el programa 'Siempre Juntos'En paralelo a la lucha política y cultural, la ministra Colmenares explica que la salud mental se ha convertido en una prioridad del Gobierno venezolano. A través del programa Siempre Juntos, una de las iniciativas más recientes de la Gran Misión Venezuela Joven, el Ministerio ha puesto en marcha servicios de atención psicológica para los jóvenes, desde consultorios permanentes hasta una línea telefónica de primeros auxilios psicológicos. "Es un compromiso que adquirimos, pues entendemos que la salud mental de nuestros jóvenes es una de las mayores garantías para que puedan desarrollar una vida plena y productiva", asegura Colmenares.El programa cuenta con psicólogos y psiquiatras que ofrecen sus servicios de manera voluntaria, y se han habilitado consultorios en varios puntos de Caracas con miras a extender el alcance de esta red a nivel nacional. Además, se llevan a cabo talleres y conferencias sobre temas de salud mental y herramientas de manejo emocional para fortalecer el bienestar colectivo. Según la ministra, "la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido sobre el impacto que la ansiedad tendrá en el futuro, y Venezuela, bajo la orientación del presidente Nicolás Maduro, ha optado por enfrentar este problema desde ya". La comuna como epicentro de la organización juvenilGrecia Colmenares enfatiza la importancia de la comuna en el proceso organizativo de los jóvenes venezolanos, describiéndola como “el toque venezolano de la soberanía y la independencia, la esencia de la democracia participativa y protagónica”. La visión de Chávez y Bolívar se refleja en el fortalecimiento de las estructuras comunales y en el compromiso de los jóvenes con el poder popular. En cada uno de los 49.000 consejos comunales del país, la juventud ocupa un papel fundamental en áreas como la defensa ambiental, la cultura, el deporte, y la participación estudiantil.Para Colmenares, el llamado del presidente Nicolás Maduro a los jóvenes para que asuman el autogobierno y la construcción del "mapa de los sueños de la comunidad" es un reflejo de la misión de la revolución de establecer una sociedad "que actúe de forma conjunta y no individualista". Según la ministra, "cada joven en Venezuela debe pensar no solo en el corto plazo, sino en el futuro de su comunidad, imaginándola de aquí al 2030, o incluso al 2054". Lazos globales: la juventud venezolana contra el fascismo en el mundoColmenares destaca que Venezuela se ha convertido en un referente para movimientos juveniles a nivel mundial en la lucha contra el fascismo. Este noviembre, Caracas será sede del Congreso Mundial de los Jóvenes y los Estudiantes contra el Fascismo, un evento que reunirá a más de 400 delegados internacionales y activistas de todo el mundo. El Congreso incluirá mesas de debate, manifestaciones culturales y la redacción de un manifiesto común, uniendo a juventudes de diversos países y organizaciones en un esfuerzo colectivo. Colmenares también adelantó que en 2025 se organizarán eventos similares para promover el antifascismo en otras áreas, como la música y el muralismo. “Estamos internacionalizando nuestra esperanza, tal y como nos enseñó el comandante Chávez, porque creemos firmemente en un mundo multipolar, donde cada juventud del planeta pueda unirse en una lucha compartida”.Para la ministra, el intercambio con otras juventudes, especialmente en países como Rusia e Irán, refuerza el compromiso de Venezuela con un mundo multipolar y pluricéntrico. Colmenares señala que la agenda de cooperación y solidaridad entre los jóvenes de estos países contribuye a forjar una alianza sólida que se contrapone al orden hegemónico actual. Colmenares deja claro el papel crucial de la juventud en la defensa de los ideales de soberanía, justicia y paz que impulsan la revolución bolivariana. Para la ministra, la juventud es "la fuerza vital que permite a la patria perpetuar su espíritu de lucha", y su compromiso es "escribir con sus propias manos el futuro de una Venezuela libre y soberana".

venezuela

venezuela, hugo chávez, nicolás maduro, sociedad, 💬 entrevistas, fascismo, política