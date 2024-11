Venezuela insta desde foro mundial a una coalición global contra el fascismo

https://noticiaslatam.lat/20241105/venezuela-insta-desde-foro-mundial-a-una-coalicion-global-contra-el-fascismo-1158783978.html

La convocatoria del evento, inaugurado en Caracas, responde a la postura del Gobierno venezolano en su política antifascista y al llamado urgente de los pueblos a detener el avance de políticas de este corte, particularmente frente a lo que se considera el genocidio en Gaza.María Fernanda Barreto, experta en relaciones internacionales, comentó para Sputnik sobre la relevancia de esta iniciativa: "Este foro es la continuidad de una política antifascista que está desarrollando Venezuela. Pasa por la creación de leyes contra el fascismo y además la convocatoria internacional que se ha hecho en varias ocasiones". Según la experta, este encuentro se convierte en una respuesta directa al "resurgir del fascismo", el cual se manifiesta en varias regiones del mundo, exigiendo una "unidad de los pueblos para hacerle frente a esta amenaza".Hacia una red global antifascistaEntre las metas que se plantea este evento, Barreto destacó la importancia de articular una red de parlamentarios de distintos países que, mediante un esfuerzo común, legislen y actúen en defensa de los derechos humanos y contra el avance de ideologías y prácticas fascistas.A partir de estas discusiones, se han planteado propuestas tan audaces como la creación de un parlamento global. Esta iniciativa tendría como objetivo principal "legislar en torno al tema, ante una crisis evidente del derecho internacional y de todas las instituciones que defienden ese derecho internacional".La experta subrayó la relevancia de congregar a representantes de múltiples naciones, quienes, a través del diálogo, exploran las estrategias más efectivas para enfrentar esta "arremetida".Para Barreto representa un logro significativo y un primer paso crucial para contrarrestar este fenómeno "el hecho de que se hayan congregado aquí parlamentarios y parlamentarias de tantos países del mundo y que se esté dialogando en este momento en torno a un tema tan importante como es la arremetida fascista en el mundo".Una amenaza existencial para la humanidadUno de los temas abordados en el foro es la concepción del fascismo como una amenaza global y existencial para la humanidad. La internacionalista enfatizó que esta visión fue compartida y discutida ampliamente por los participantes. Según Barreto, "es una amenaza para la humanidad entera", y en el contexto actual, el sionismo se presenta como "la expresión más genocida de ese fascismo", un fenómeno que califica como "la violencia del capitalismo en decadencia".La experta apuntó a que el fascismo moderno se relaciona estrechamente con el poder imperialista y capitalista en crisis, liderado por Estados Unidos e Israel, quienes, según Barreto, "han venido proyectando un mundo en el cual no existan ya más reglas, que las que les sean útiles". Esta práctica ha llevado, en su opinión, a un colapso del derecho internacional, al que describió que "yace bajo las ruinas de Palestina, bajo las ruinas de Gaza, bajo las ruinas del Líbano". En este sentido, subrayó que el actual sistema internacional se enfrenta a una crisis de legitimidad y de vigencia, debido a la injerencia de las potencias occidentales, quienes "han venido vulnerando los derechos fundamentales de todos los pueblos del mundo".Un diagnóstico de las causas del resurgimientoPara comprender el contexto en el que el fenómeno vuelve a tomar fuerza, Barreto hizo un análisis histórico y estructural. "El fascismo nace en un contexto de crisis del capitalismo y renace otra vez en el mismo contexto de crisis", de acuerdo con la experta.La analista detalla que el capitalismo atraviesa una crisis "verdaderamente estructural, orgánica, una crisis que parece terminal". Ante ello, ahonda, el poder hegemónico en decadencia habría decidido "desatar la violencia y conducir el mundo entero a la guerra antes que resignarse a perder el poder", agregó.El auge del fascismo se convierte, entonces, en una estrategia de supervivencia para un sistema capitalista que se niega a aceptar el surgimiento de un orden mundial multipolar. La violencia y el autoritarismo se presentan como herramientas para mantener un control cada vez más frágil, situación que, según la experta, amenaza con sumir al mundo en un conflicto de proporciones devastadoras.Estrategias de resistencia y protecciónEl Foro Parlamentario Mundial Antifascista en Venezuela se convierte, en palabras de Barreto, en una plataforma para convocar a la comunidad internacional a unirse en la defensa de la paz y los derechos humanos. Según la experta, los pueblos del mundo deben reconocer que la actual crisis ecológica y la ética que atraviesa el "sistema capitalista en decadencia" es un reto que no puede ser enfrentado de manera aislada. Según la experta, este genocidio en Gaza es solo una de las múltiples expresiones de un sistema imperialista en decadencia, y solo la unidad de los pueblos puede impedir que el mundo caiga en una "crisis terminal".Barreto señaló que, ante esta amenaza global, es necesario que los pueblos desarrollen estrategias de resistencia que comiencen por la conciencia sobre la naturaleza del problema. Esta conciencia, señaló la experta, es esencial para "identificar las causas y las expresiones de las contradicciones de estos tiempos que estamos viviendo".Además de la toma de conciencia, Barreto destacó la importancia de la "unidad de los pueblos", especialmente entre aquellos del sur global, quienes, según explica, son "las víctimas de este imperialismo en decadencia". Enfatizó la necesidad de una "unidad consciente" que permita a los pueblos "una victoria contra el fascismo". Una victoria, que a juicio de la analista, no es solo un triunfo político, sino una "victoria de la vida", en un momento en el que el futuro de la humanidad parece estar en juego.

