https://noticiaslatam.lat/20241017/netanyahu-tilda-como-falta-de-respeto-comentarios-de-macron-sobre-surgimiento-de-israel-1158293259.html

Netanyahu tilda como "falta de respeto" comentarios de Macron sobre surgimiento de Israel

Netanyahu tilda como "falta de respeto" comentarios de Macron sobre surgimiento de Israel

Sputnik Mundo

PARÍS (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benajmín Netanyahu, criticó las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, de que el Estado judío fue... 17.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-17T03:44+0000

2024-10-17T03:44+0000

2024-10-17T03:44+0000

internacional

israel

francia

onu

franja de gaza

benjamín netanyahu

le figaro

emmanuel macron

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/11/1158293085_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a537951882c01f21ad30b7b8fb17a3af.jpg

Esta semana, el diario Parisien informó que Macron, después de convocar al embajador israelí en París ante el Ministerio de Exteriores, dijo en una reunión ministerial a puertas cerradas que Netanyahu "no debe olvidar que su país fue creado por un decreto de la ONU". Según el primer ministro, el actual Estado de Israel fue creado "gracias al sacrificio de los valientes combatientes de su 'guerra de independencia' (guerra árabe-israelí de 1948) que lograron resistir la embestida de cinco estados árabes unidos que no aceptaron el plan de la ONU para la división de la Palestina". Añadió que la ONU no estuvo involucrada en la guerra y calificó de "distorsión deprimente de la historia" las declaraciones de que mencionada organización "creó el Estado de Israel". Netanyahu también tachó de "vergonzoso" el llamado de Macron a un embargo internacional contra Israel por las armas que utiliza en la Franja de Gaza y el Líbano. Las tensiones entre Francia e Israel surgieron después de que el mandatario francés pidió detener el suministro de armas a Israel que se utilizan en los combates en la Franja de Gaza, calificando ese paso como una prioridad para resolver la situación en la región, lo que provocó duras críticas por parte del primer ministro israelí.

https://noticiaslatam.lat/20241015/netanyahu-rechaza-criticas-de-macron-y-dice-que-israel-no-fue-creado-por-la-onu-1158260261.html

israel

francia

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, francia, onu, franja de gaza, benjamín netanyahu, le figaro, emmanuel macron, política