"En la agenda de Trump, el asunto de Puerto Rico no está entre sus prioridades"

Pese a que en las consultas de la última década los puertorriqueños respaldaron que la isla caribeña se convierta en la entidad 51 de Estados Unidos... 08.11.2024

Este 5 de noviembre, los puertorriqueños respaldaron por cuarta ocasión consecutiva en más de una década que la isla del Caribe se convierta en una entidad más de Estados Unidos, en un plebiscito que fue aplicado a la par de las elecciones para gobernador.La "estadidad" —término para la integración de Puerto Rico como estado— obtuvo en las urnas un 56,8% de los votos, es decir, contó con apoyo de 528.379 ciudadanos, mientras que la independencia logró un respaldo de 30,8% y la soberanía en libre asociación registró 12,3%.De acuerdo con datos del Gobierno puertorriqueño, en 2012, 2017 y 2020 los ciudadanos respaldaron la estadidad en sus respectivas consultas para que la isla deje de ser un territorio de Washington y tenga igualdad completa y derechos de voto a nivel federal. Esta reciente consulta fue convocada el pasado 1 de julio por el gobernador Pedro Pierluisi de cara a las elecciones locales, para "solucionar el centenario problema de Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos". En la jornada, también la candidata del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, fue elegida como próxima gobernadora de la isla caribeña. La también comisionada residente en Washington ha defendido la participación de los puertorriqueños en las consultas y la estadidad, y tiene afinidad con el Partido Republicano estadounidense.La organización Concilio para la Estadidad de Puerto Rico publicó un artículo en el que subrayó que el "proceso de autodeterminación democrática" no es suficiente para que la isla caribeña sea admitida como estado. Por lo que llamó al Congreso estadounidense a admitir el territorio "en cualquier momento con una votación por mayoría simple".La organización afirmó que el Congreso de Estados Unidos "lleva décadas dando patadas" a la cuestión del estatus de Puerto Rico, argumentando que sus ciudadanos deben tomar la decisión. "La mayoría quiere la estadidad. [La isla caribeña se] puede admitir inmediatamente", subrayó. El grupo apartidista, incluso, acusó intentos para desacreditar la votación del plebiscito. Argumentó que un 16% de los consultados dejó la pregunta en blanco, por lo que algunos señalaron que "la mayoría no votó a favor"; la organización respondió que este grupo de ciudadanos no se pronunció en contra, simplemente no votó por el reconocimiento estatal.Puerto Rico no sería prioridad para TrumpRoberto Carlos Hernández, doctor e internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró en entrevista con Sputnik que, aunque hay "afinidad" política e ideológica entre Donald Trump y la nueva gobernadora de la isla, Jenniffer González, no se encuentra entre las prioridades del próximo presidente estadounidense resolver el estatus político de Puerto Rico y la situación parece "complicarse" más.El internacionalista consideró que el eventual regreso de Trump a la Casa Blanca es importante para la isla por su inclinación política con González. Sin embargo, en una eventual negociación sobre la estadidad, el republicano "tiene en la mesa el enorme peso fiscal de la deuda" y otros problemas, como la condición de pobreza de más de la mitad de la población puertorriqueña.El experto de la UNAM subrayó que las consultas sobre el estatus de la isla caribeña —que se mantiene como Estado Libre Asociado de EEUU— iniciaron en 1993, además de la que se realizó en 1998. En las últimas cuatro (2012, 2017, 2020 y 2024) ganaron las votaciones a favor de que Puerto Rico sea reconocido como estado, aunque, dijo el analista, estas "no son vinculantes".Consideró como improbable que el Partido Republicano "pague el costo político" de lo que representaría reconocer a la isla como la entidad 51 de la Unión de Estados, porque Washington tendría que "asimilar" los problemas que tiene el territorio caribeño, como su "economía endeble", además de la enorme deuda. La "química entre líderes" podría ayudar al problema de definición del estatus de Puerto Rico, consideró el internacionalista. Hernández destacó la afinidad con Trump y el liderazgo político de González, el cual podría darle "ventaja" ante el nuevo Gobierno, aunque, añadió, eso no garantiza que "se le abran las puertas de la Casa Blanca" y sus recursos son pocos.EEUU le sigue 'cobrando factura' a la islaEl doctor Roberto Carlos Hernández comentó que la isla tiene, entre otros problemas, un insuficiente desarrollo económico y una enorme deuda, que le significa un "tema mayúsculo". Recordó que el exgobernador puertorriqueño Alejandro García Padilla reconoció en 2015 que esta era "impagable" y que iniciaría un proceso de renegociación para "ese enorme lastre". El internacionalista subrayó que esta deuda asciende a unos 6.000 millones de dólares, por lo que sigue siendo de las más grandes de los estados asociados, pese al esquema de financiamiento avalado por Washington. Este tema "fue un factor que jugó en la nueva consulta" sobre el estatus de Puerto Rico y en la elección a gobernador, agregó.El experto detalló que la isla caribeña fue considerada como un "milagro económico", al igual que países latinoamericanos como México, Brasil y Argentina; relató que varios de sus gobernadores, aparecieron en la revista Time desde la década de los años 50, como "ejemplo" de progreso, aunque con las crisis de energéticos y la monetaria "acusó los efectos".Con la candidatura de Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), creció la consigna a favor de la independencia de la isla, además el aspirante impulsó demandas como el combate a la corrupción y criticó la mala administración de gobiernos pasados, consideró el experto. Aunque, estimó que una "separación" representaría un "tránsito muy complejo".

