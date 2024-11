¿Podría la inmunoterapia ser la respuesta a la forma de cáncer de cerebro más mortal?

https://noticiaslatam.lat/20241107/podria-la-inmunoterapia-ser-la-respuesta-a-la-forma-de-cancer-de-cerebro-mas-mortal-1158768143.html

Se trata de la forma más peligrosa del cáncer cerebral. Solo el 6,9% de las personas sobreviven cinco años tras el diagnóstico, y el tiempo medio de supervivencia de los pacientes tras ser diagnosticados con glioblastoma oscila entre 12 y 15 meses. Sin embargo, a pesar de la gran necesidad de nuevos enfoques, aún no se han desarrollado terapias específicas para su tratamiento.Todos los tratamientos del cáncer cerebral se ven dificultados por el hecho de que los tumores tienen la capacidad para suprimir las respuestas inmunitarias y la barrera hematoencefálica afecta a la llegada de la mayoría de los fármacos al cerebro. Por eso, los métodos habituales, como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, suelen ser eficaces solo de forma temporal. Los nuevos estudios habilitan la aplicación de inmunoterapia a diversos tipos de cáncer, como el melanoma, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Sin embargo, debido a la naturaleza altamente adaptativa del glioblastoma, que da lugar a múltiples mutaciones en distintas partes del cerebro, su tratamiento por medio de la inmunoterapia representa un desafío, aunque cabe destacar que este método se ve como prometedor. Así, ensayos clínicos recientes han demostrado que inyecciones en el líquido cefalorraquídeo son un método eficaz y seguro para evadir la barrera hematoencefálica, aunque queda trabajo para mejorar estas técnicas y hacer llegar los fármacos más profundamente en el tumor.A pesar de las perspectivas prometedoras, la eficacia de la inmunoterapia para el glioblastoma sigue siendo un reto fundamental. La falta de financiación ha frenado la investigación del cáncer cerebral en el pasado, pero nuevas iniciativas están atrayendo la atención de científicos de otros campos. Es importante señalar que en la actualidad no existen fármacos de inmunoterapia clínica aprobados para el tratamiento de esta enfermedad. Además, no todos los cánceres responden a la inmunoterapia, y pueden producirse efectos secundarios relacionados con el sistema inmunitario, como la inflamación de órganos, incluido el cerebro.

