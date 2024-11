https://noticiaslatam.lat/20241107/creo-que-hablaremos-trump-expresa-sus-intenciones-de-conversar-con-putin-tras-triunfo-1158866935.html

"Creo que hablaremos": Trump expresa sus intenciones de conversar con Putin tras triunfo

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este 7 de noviembre que probablemente hablaría con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, luego... 07.11.2024, Sputnik Mundo

Donald Trump señaló asimismo que ya habló con "probablemente" 70 jefes de Estado de todo el mundo, horas después de que los resultados electorales preliminares de su país lo convirtieran en ganador de los comicios, con 295 votos electorales de un total de 538. Su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, obtuvo 226, de acuerdo con los resultados oficiales. Horas antes, el presidente ruso Vladímir Putin también había dicho que estaba dispuesto a mantener contactos con quien será el nuevo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025. "No considero que sea una vergüenza por mi parte llamarle, simplemente no lo hago, porque los jefes de los países occidentales me han estado llamando casi todas las semanas desde alguna etapa, y de repente dejaron de hacerlo. No quieren ni tienen por qué hacerlo. Como pueden ver, estamos vivos y bien, desarrollándonos, avanzando", señaló Putin.El presidente ruso indicó que las declaraciones de Trump "sobre el deseo de restablecer las relaciones con Rusia, de contribuir a la resolución de la crisis ucraniana, merecen como mínimo atención".Además, comentó que le impresionó el comportamiento de Trump en el momento del atentado en su contra durante un mitin de campaña en julio pasado. "Su comportamiento en el momento del atentado contra su vida, no lo sé, pero me impresionó. Resultó ser un hombre valiente", aseveró Putin.Donald Trump se convirtió en el primer político estadounidense desde el siglo XIX en volver a la Casa Blanca tras una pausa de cuatro años. Su victoria fue anunciada por los principales medios de comunicación que contabilizaron los votos: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC y CBS.La candidata demócrata, Kamala Harris, reconoció su derrota, mientras que el actual presidente de EEUU, Joe Biden, felicitó a Trump.El próximo 17 de diciembre, el Colegio Electoral se reunirá en cada estado para confirmar a Trump como el nuevo presidente.El nuevo Congreso realizará el conteo de los votos y certificará los resultados el 6 de enero de 2025, y la toma de posesión tendrá lugar el día 20 de ese mismo mes.

