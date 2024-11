https://noticiaslatam.lat/20241104/venezuela-inaugura-foro-mundial-contra-fascismo-y-llama-a-detener-el-genocidio-en-gaza-1158770592.html

"Si este es un foro, como lo es, de mujeres y hombres que promueven la hermandad, la solidaridad y la libertad en el planeta, la primera voz de este foro tiene que ser para gritar a los cuatro vientos, detengan el genocidio en Palestina, detengan el asesinato en masa de civiles, de mujeres, de hombres, de médicos, de profesores, de estudiantes, de periodistas, de representantes de la Organización de Naciones Unidas", declaró durante su discurso inaugural el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.Caracas es sede del encuentro parlamentario en el que participan más de 300 delegados que debatirán en siete meses de trabajo estrategias sobre cómo combatir el fascismo a escala global.El diputado consideró como "un deber de la humanidad levantar la voz, no solamente contra el genocidio en Palestina, sino contra sus perpetradores, contra los cómplices y aquellos que se hacen la vista gorda en parlamentos europeos y de otros continentes". En su intervención, Rodríguez calificó este fenómeno como una herramienta que utilizan los gobiernos para ejercer control sobre otros."Es el fascismo la estrategia, la herramienta a la que recurren aquellos que se consideran dueños del mundo, de una sola manera de vivir y ver la vida para tratar de eliminar cualquier forma de rebeldía, que es inherente a la condición humana. No es que surge por generación espontánea", señaló. A la par, el diputado abogó para que desde Venezuela surja un "foro permanente de encuentro de las parlamentarias y parlamentarios del mundo para enfrentar el fascismo como enfermedad social".En su discurso, el presidente del Parlamento recordó que Venezuela está sometida a más de 960 medidas coercitivas unilaterales que decantaron en la pérdida de más del 90% de los ingresos del país.Rodríguez atribuyó dicha situación a la intención de Estados Unidos de "acabar con el sistema democrático venezolano"."Nosotros decimos con respeto, pero con firmeza que no solamente hemos logrado detener la acción homicida del fascismo aquí en Venezuela, sino que nos sentimos con más determinación que nunca (…) para enfrentar cualquier acción lejana y ajena a nuestra Constitución que intenten aquellos que aquí son la cara sin maquillaje y real del fascismo", expresó.En ese sentido, el diputado puntualizó que, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, 27 personas fallecieron producto de las acciones de violencia que se generaron en el país tras el llamado de dirigentes de oposición a protestar en rechazo a los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral.Rodríguez concluyó su discurso llamando a mantenerse firmes en una lucha que consideró es por la humanidad.El foro, que tiene lugar en el Centro de Convenciones del Parque Bolívar, ubicado en La Carlota, estado Miranda (norte), concluirá con una declaración final con propuestas, ideas y un plan de acción entre los países participantes.

