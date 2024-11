https://noticiaslatam.lat/20241105/maduro-califica-como-una-verguenza-la-autorizacion-del-ingreso-de-tropas-de-eeuu-a-peru-1158786084.html

Maduro califica como "una vergüenza" la autorización del ingreso de tropas de EEUU a Perú

Maduro califica como "una vergüenza" la autorización del ingreso de tropas de EEUU a Perú

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este 4 de noviembre como "una vergüenza" la decisión del Congreso de Perú que autoriza...

"Sencillamente es una vergüenza, ¡es una vergüenza!, cumpliéndose 200 años del sacrificio y la victoria de Junín y Ayacucho, que a 200 años de que (Simón) Bolívar y (Antonio José de) Sucre pusieron su sangre por libertad del Perú, esta señora (presidenta de Perú, Dina) Boluarte, de manera indigna, después de haber dado el golpe de Estado, le entregue el territorio a las tropas de los Estados Unidos", exclamó el mandatario durante la transmisión de su programa semanal Con Maduro Más. La propuesta de la presidenta Boluarte para que militares estadounidenses entren al país sudamericano del 4 al 24 de noviembre con armas recibió la aprobación de 63 congresistas, mientras que 23 la rechazaron y siete se abstuvieron. "Una vergüenza que no tiene nombre y que la pagarán, la pagarán caro el día que haya elecciones en ese país. Sí, una vergüenza que no tiene nombre y que desafortunadamente se repite de forma no tan deseable en la región de América Latina", reiteró Maduro. La resolución contempla el ingreso de 600 efectivos militares para "brindar" apoyo administrativo, logístico y de seguridad antes, durante y después de las reuniones del APEC 2024 que tendrán lugar en las ciudades peruanas de Lima, Pisco y Chiclayo del 10 al 16 de noviembre próximo.

