Sheinbaum le contesta al expresidente Zedillo: "Siempre ha sido vocero del conservadurismo"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reviró los dichos del exmandatario mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) por el artículo de opinión que publicó en... 04.11.2024, Sputnik Mundo

Durante su conferencia de prensa de este 4 de noviembre, la mandataria tildó al expresidente Zedillo como "vocero del conservadurismo" y criticó el hecho de que haya publicado su opinión en un medio extranjero y no en algún diario de circulación nacional en México.Asimismo, la mandataria mexicana recordó que, durante el sexenio de Zedillo, también hubo una reforma judicial, que fue aplicada a partir de 1995 y provocó la salida de los más de 20 ministros que integraban la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en esa época."Él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras y elige a 11. Él, en alianza con el PAN [Partido Acción Nacional] y el PRI [Partido Revolucionario Institucional], ahora dicen que eran independientes, cuando ni siquiera se atrevieron a [comentar] algo sobre el Fobaproa, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas", apuntó.Los comentarios de Sheinbaum son a raíz del artículo de opinión que el exmandatario mexicano publicó en el diario estadounidense, donde afirmó que el Gobierno de la presidenta, y reformas como la judicial, afectan al país."La crisis constitucional que ella está alimentando no generará el buen gobierno democrático para el cual fue elegida. En cambio, debería utilizar su mandato para detener la regresión democrática orquestada por AMLO e iniciar un proceso de reforma genuino a integral para lograr un verdadero Estado de derecho", indicó en el texto.Pero no es la primera vez que Zedillo critica las iniciativas. Lo hizo también a mediados de septiembre de este año, días después de la aprobación de la reforma al Poder Judicial mexicano, a lo que le respondió el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)."Es de risa. [Tanto Zedillo como los opositores al Gobierno mexicano] hacen el ridículo, pero no pasan de ahí. No llaman a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo", precisó el 17 de septiembre en conferencia de prensa.

