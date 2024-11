https://noticiaslatam.lat/20241104/estos-son-algunos-escenarios-de-como-podrian-desarrollarse-las-presidenciales-en-eeuu-1158758478.html

Estos son algunos escenarios de cómo podrían desarrollarse las presidenciales en EEUU

Estos son algunos escenarios de cómo podrían desarrollarse las presidenciales en EEUU

Sputnik Mundo

A un día de las elecciones presidenciales estadounidenses, nada puede cambiar el resultado, porque la opinión de los votantes ya está formada, señala el... 04.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-04T13:37+0000

2024-11-04T13:37+0000

2024-11-04T13:37+0000

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

internacional

donald trump

joe biden

washington

kamala harris

casa blanca

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/04/1158759200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_567667044b96ac3c42cbfc1fda6b3e52.jpg

La posición de Trump en los siete estados inestables, que son los únicos que determinan el resultado de las elecciones, es significativamente mejor de lo que era en 2016, cuando ganó las presidenciales, y mensurablemente más fuerte de lo que era en 2020, cuando perdió en partes de esos estados contra el saliente presidente de EEUU, Joe Biden, por un margen muy pequeño.Sin embargo, es imposible predecir sin ambigüedades lo que ocurrirá el 6 de noviembre, el día después de las elecciones, destaca el analista de la versión rusa de Sputnik. 1. ¿Qué podría suceder si gana Harris?Akópov considera que Trump y sus partidarios no aceptarán este resultado y empezarán a impugnarlo en los tribunales de los mismos dos o tres estados que decidieron el resultado de las elecciones, exigiendo un recuento. Lo más probable es que organicen una marcha en Washington, una manifestación pacífica hasta la capital para presionar al Congreso y exigir justicia, pronostica el analista. Y, a diferencia de los comicios de 2020, ganados por Joe Biden, todo se organizará mucho más en serio, agrega. "Será una manifestación de millones de personas contra el presunto fraude electoral. Una exacerbación de este escenario podría conducir al verdadero comienzo de la división y desintegración de Estados Unidos", subraya.2. ¿Qué podría suceder si gana Trump?"El hecho de que los demócratas no reconozcan la victoria del expresidente hará que los resultados sean impugnados ante los tribunales, con la única diferencia de que tendrán de su lado a la Casa Blanca", asegura Akópov.En sus palabras, los Estados demócratas, como Nueva York y California, también declararán que no reconocen a Trump como presidente, lo que, de hecho, "será el primer ensayo del posible colapso de EEUU". Este escenario es mucho más probable, aunque es casi seguro que no llegue hasta el final y Trump acabe asumiendo la Presidencia, cree el especialista. Al mismo tiempo, el autor opina que existe un tercer escenario de acontecimientos después del 5 de noviembre, el más tranquilo. "En el que Trump gana las elecciones, obtiene el control del Senado, o incluso de todo el Congreso, y la Administración Biden-Harris transfiere pacíficamente el poder a la nueva Administración", resume el periodista.Las elecciones presidenciales de Estados Unidos tendrán lugar el 5 de noviembre.

https://noticiaslatam.lat/20241103/una-bala-para-el-presidente-el-documental-completo-sobre-el-atentado-contra-trump-en-sputnik-1158704032.html

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), donald trump, joe biden, washington, kamala harris, casa blanca, 💬 opinión y análisis