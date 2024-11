https://noticiaslatam.lat/20241104/daniel-martindale-opina-que-los-ucranianos-civiles-dan-una-calida-bienvenida-a-los-militares-rusos-1158766063.html

"Cuando me fui [de la zona del conflicto], los [militares] rusos acababan de entrar en la localidad. Acababan de cruzar la línea del frente para evacuarme. Así que no pude ver cómo mis vecinos [ucranianos] saludaban a las tropas rusas. Pero creo que los habrían saludado muy calurosamente", aseguró Martindale. Más allá, los ucranianos, continuó, "habrían hecho una fiesta" para "dar una cálida bienvenida" a los rusos. Opinó también que tal actitud acogedora hacia los militares rusos por parte de los civiles en Ucrania tiene lugar por todo el país.La mayor amenaza durante su evacuaciónDaniel Martindale destacó que el mayor peligro al que se enfrentó durante su evacuación fueron los ataques con drones."El mayor peligro al que tuvimos que enfrentarnos cuando fui evacuado fueron los drones y los bombardeos, sobre todo desde aviones no tripulados. Tardamos entre tres y cuatro horas en recorrer medio kilómetro desde mi casa hasta las afueras", explicó.Según él, estar en el territorio controlado por Ucrania era una "batalla por la supervivencia".El estadounidense Martindale relata cómo su perro sufrió heridas de un misilMartindale también comentó que su perro fue herido por un misil."Los últimos días en los que viví allí, ayudé a evacuar a varias personas, les ayudé a contactar con familiares, reuní a todo el mundo para que los voluntarios pudieran evacuar a la gente. Uno de los días en que estaba ayudando de ese modo en la evacuación, oí que lanzaban misiles, quizá un [sistema lanzacohetes múltiple] Grad", relató.En sus palabras, solo contaba con 3 o 4 segundos para ponerse a salvo, por lo que se tumbó en la carretera con la esperanza de poder cubrirse.Martindale no vio a estadounidenses que recopilaran datos de inteligencia en UcraniaAsimismo, subrayó que no vio en Ucrania a ningún ciudadano de Estados Unidos que recopilara datos de inteligencia. A Martindale le preguntaron si en Ucrania trabajan generales estadounidenses, funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otras agencias de inteligencia estadounidenses.Añadió que vio a un inglés "que probablemente estaba vinculado con la inteligencia".Martindale, que desde el 11 de febrero de 2022 se encontraba en Ucrania y proporcionaba las coordenadas de instalaciones militares ucranianas a las fuerzas rusas, fue evacuado del territorio controlado por Kiev el pasado 27 de octubre.La información recibida del nacional estadounidense se utilizó en más de una ocasión para atacar la infraestructura, el equipo bélico y al personal del Ejército ucraniano.Las autoridades rusas están considerando otorgarle asilo político y ciudadanía rusa.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial de Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

