Tropas de EEUU en Corea del Sur: ¿cuál es su impacto en la seguridad en Asia-Pacífico?

La situación en la península coreana sigue siendo una de las más tensas de los últimos años, mientras Estados Unidos manifiesta una creciente profundización de...

Estados Unidos y Corea del Sur están "intensificando los esfuerzos de planificación nuclear y estratégica" y "están aumentando el despliegue regular de medios estratégicos estadounidenses en la península coreana", anunció el jefe del Departamento de Defensa, Lloyd Austin, en una conferencia de prensa con su homólogo surcoreano, Kim Yong-hyun, en Washington.El Pentágono comenzó a convertir a Corea del Sur en su propia cabeza de puente militar regional a partir de 1945, y los aproximadamente 25.400 soldados estadounidenses estacionados actualmente allí constituyen el tercer mayor despliegue permanente de Estados Unidos en el extranjero, después de Japón y Alemania.El Pentágono dispone de un mando independiente para coordinar todas estas fuerzas, conocido como Fuerzas de Estados Unidos en Corea (United States Forces Korea o USFK, según sus siglas en inglés), con sede en Camp Humphreys. Actualmente, USFK está encabezado por el general Paul LaCamera.¿Hay armas nucleares de EEUU en Corea del Sur?Durante la época de Guerra Fría, Estados Unidos desplegó hasta 950 cabezas nucleares en Corea del Sur, potencia de fuego suficiente para arrasar al vecino de Seúl y causar estragos en la Unión Soviética y China. A su vez, las partes soviética y china no emplazaron armas nucleares en la península coreana en aquel tiempo.Sin embargo, al finalizarse la Guerra Fría, Estados Unidos retiró todas las cabezas nucleares del territorio surcoreano, y la propia Seúl había abandonado antes su propio programa nuclear a cambio de garantías de seguridad por parte de Washington. No obstante, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró recientemente que EEUU utilizaría cualquier tipo de armas, incluidas las nucleares, para defender a su aliado en la península.Presencia costosaLa presencia del Pentágono en Corea del Sur resulta en considerables gastos. Un informe divulgado en 2021 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU —GAO por sus siglas en inglés— reveló que, entre 2016 y 2019, solo EEUU gastó 13.400 millones de dólares para sus objetivos en el país asiático, incluyendo salarios militares, construcción de bases y mantenimiento.Por su parte, Seúl gastó 5.800 millones de dólares para apoyar la presencia estadounidense durante el período mencionado.Escándalos en los que están implicadas tropas estadounidensesTambién desde el punto de vista de la reputación, la presencia estadounidense en Corea del Sur ha dejado su huella, con soldados estadounidenses, tanto en el pasado como en la actualidad, implicados regularmente en delitos que van desde la prostitución y el tráfico de personas hasta la violación, el abuso de menores y delitos relacionados con drogas.¿Es hora de volver a casa?En Washington hay algunos partidarios de la salida de Corea del Sur. "¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos en Corea? Llevamos allí desde que yo estaba en la escuela secundaria", bromeó el entonces candidato presidencial del Partido Republicano, Ron Paul, de 76 años, en un acto de campaña en 2011.En 2022, el exsecretario de Defensa Mark Esper señaló que el expresidente de EEUU y actual candidato a la Presidencia del país por el Partido Republicano, Donald Trump, había propuesto la "retirada completa de las fuerzas estadounidenses de Corea del Sur", lo que, según explicó Esper, le llevó a pacificar al presidente para que renegara de la idea.A principios de 2024, Trump declaró en una entrevista para el medio Time que Estados Unidos podría retirar las tropas de la "rica" Corea del Sur si no paga su parte en defensa. "Quiero que Corea del Sur nos trate como es debido", apuntó Trump, añadiendo que el actual compromiso de EEUU con el país "no tiene ningún sentido".Corea del Norte ha citado a menudo la presencia de tropas estadounidenses, y los ejercicios de carácter "provocativo" de las fuerzas norteamericanas junto a sus homólogas surcoreanas cerca de la frontera de la zona desmilitarizada, como una de las razones de su postura de seguridad reforzada, y el desarrollo de armas nucleares.Durante la Administración Trump y la presidencia del exmandatario surcoreano Moon Jae-in, fueron tomadas una serie de medidas importantes, incluidas reuniones históricas de alto nivel entre el líder norcoreano Kim Jong Un y sus homólogos de Corea del Sur y EEUU, para tratar de rebajar las tensiones regionales.Sin embargo, estas tensiones volvieron a intensificarse bajo la presidencia de Joe Biden, y el líder estadounidense optó por no reunirse con Kim Jong Un, así como por reanudar y ampliar las maniobras militares en la región, incluyendo ejercicios en los que participan fuerzas de Japón, y la firma de un pacto de seguridad trilateral con Seúl y Tokio en 2023. La medida llevó a Corea del Norte a firmar el histórico Tratado de Asociación Estratégica Integral con Rusia."Ahora la situación y la seguridad de nuestro país debido a las manipulaciones de Estados Unidos y sus satélites, todo esto se encuentra en un estado muy peligroso e inestable. La alianza militar de Estados Unidos y Corea del Sur se está convirtiendo en una alianza militar con un componente nuclear. Esto demuestra que la situación en la península coreana puede volverse explosiva en cualquier momento. Esto es muy peligroso para la seguridad de la península coreana y para la región del noreste asiático en su conjunto", declaró en su visita a Moscú la ministra norcoreana de Asuntos Exteriores, Choe Son Hui, en una reunión con el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

