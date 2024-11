https://noticiaslatam.lat/20241102/eeuu-anade-solo-12000-puestos-de-trabajo-en-octubre-en-medio-de-huelgas-y-huracanes-1158716297.html

EEUU añade solo 12.000 puestos de trabajo en octubre, en medio de huelgas y huracanes

EEUU añade solo 12.000 puestos de trabajo en octubre, en medio de huelgas y huracanes

Los empleadores estadounidenses sólo añadieron 12.000 puestos nuevos de trabajo en octubre, de acuerdo con el último informe de empleo de la Oficina de...

Las cifras del mercado laboral del mes pasado estuvieron muy por debajo del pronóstico promedio de 100.000 empleos adicionales, de acuerdo con una encuesta de economistas realizada por Bloomberg retomada por el Financial Times. Además, el dato estuvo muy por debajo de la cifra revisada a la baja en septiembre, de 223.000 nuevos empleos. Con todo, la tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%. Según el informe del BLS, los huracanes Milton y Helene afectaron el crecimiento del empleo, aunque precisó que "no era posible cuantificar el efecto neto" sobre el cambio mensual en el trabajo, las horas trabajadas o los aumentos salariales. De acuerdo con el Financial Times, la información fue recabada durante la semana en que el huracán Milton tocó tierra en Florida y poco después de que el huracán Helene azotara el sureste de Estados Unidos.A lo anterior se suma la huelga de Boeing, en la que 33.000 trabajadores están en paro, lo que supuestamente arrastró la cifra de empleo a la baja.El artículo indica que los economistas esperaban una caída cercana a los 40.000 puestos de trabajo solo por los huracanes. El sector manufacturero cayó en 46.000 puestos de trabajo en octubre, la mayoría de los cuales estaban vinculados al sector de equipos de transporte, que se vio afectado directamente por las huelgas. En tanto, la industria de la construcción, el comercio minorista, el ocio y la hostelería y los sectores financieros registraron poco o ningún crecimiento del empleo. Así, las cifras indican una caída de 28.000 puestos de trabajo en las nóminas del sector privado. Además, el crecimiento de las nóminas laborales en agosto se revisó a la baja en 81.000 a 78.000 puestos de trabajo netos. Sumado a la revisión a la baja de septiembre, en dos meses, la economía estadounidense generó 112.000 trabajos menos de lo informado anteriormente. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que, a medida que continúen los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras el huracán, "se espera que el crecimiento del empleo se recupere en noviembre".

