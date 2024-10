https://noticiaslatam.lat/20241031/nos-estan-provocando-sheinbaum-comenta-la-masiva-renuncia-de-ministros-de-la-corte-suprema-1158679197.html

"Nos están provocando": Sheinbaum comenta la masiva renuncia de ministros de la Corte Suprema

"Nos están provocando": Sheinbaum comenta la masiva renuncia de ministros de la Corte Suprema

Los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México que presentaron su renuncia por su oposición a la reforma judicial buscan... 31.10.2024, Sputnik Mundo

La mandataria mexicana también criticó que, en otras disposiciones, como la reforma energética de 2013, que privatizó las compañías Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos (Pemex), los integrantes de la corte mexicana no se opusieron a ello."Ahora no [están de acuerdo] porque se trata de que [la población del país latinoamericano] elija a jueces, ministros y magistrados (...). Ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés, así como de sus propios [objetivos]", expresó.El 30 de octubre de 2024, ocho de los 11 ministros de la corte mexicana presentaron su renuncia ante el Senado de la República (Cámara Alta) por su descontento ante la reforma al Poder Judicial, en especial por la nueva disposición donde se realizarán votaciones para elegir a los jueces, magistrados e integrantes del órgano judicial.Los ministros que anunciaron su salida son:Salvo Aguilar Morales, cuyo período termina en noviembre de 2024, todos dejarían su cargo el 31 de agosto de 2025, ello si los senadores aprueban sus renuncias.De esta manera, solo se quedarían las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz en la Suprema Corte de Justicia del país latinoamericano.

