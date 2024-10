https://noticiaslatam.lat/20241031/hay-mucho-miedo-el-reclutamiento-seria-uno-de-los-grandes-lastres-de-ucrania-1158662094.html

"Hay mucho miedo": el reclutamiento sería uno de los grandes lastres de Ucrania

Muchos están cansados de “las privaciones diarias” y los “métodos intrusivos” para reclutar, según el medio.Además, hay consternación por los cambios fiscales que imponen una tasa militar del 5% para abastecer a las Fuerzas Armadas ucranianas. Organizaciones como Veteran Hub, que ofrecen servicios a soldados retirados, señalan que es "compresible que haya mucho miedo".Foreign Policy señaló también que las fuerzas ucranianas no cuentan con procedimientos de desmovilización de sus tropas, por lo que el servicio militar obligatorio se convierte solamente en un "boleto de ida". Esta condición parece injusta para quienes están en el campo de batalla, como para los que están considerando alistarse, agregó.El servicio militar también está generando un “acalorado debate” entre quienes son partidarios de que esta actividad sea obligatoria como en Israel, y los que se pronuncian a favor del modelo voluntario de Estados Unidos, según el medio. En abril pasado, Kiev redujo la edad de movilización de 27 a 25 años y aumentó los incentivos monetarios para los voluntarios e implementó una campaña mediática.El Ministerio de Defensa ucraniano aseguró que el alistamiento voluntario sigue teniendo cifras altas, pero “no es suficiente” para competir con los números de Rusia. Los casos de soborno para evitar el alistamiento, también están “degradado la confianza pública en el Estado y el Ejército", y se encuentran presentes en las campañas de reclutamiento, señaló la revista.Ivona Kostyna aseguró para Foreign Policy que en la capital Kiev se puede observar que Ucrania no funciona todavía como una “economía de guerra”, ante el nivel de vida relativamente alto y la vida nocturna, pero que la situación pronto "cambiará", debido a que el ejército "necesita refuerzos sobre el terreno y fondos para sus operaciones". Si ambas cosas no se consiguen, Kiev tendrá que imponer medidas, agregó.Recientemente, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó sobre las dificultades que enfrenta Ucrania para reclutar tropas, ante las miles de bajas que ha registrado en casi tres años de conflicto, por lo que se está ampliando su red de búsqueda de nuevos soldados en "lugares de lujo" y en la "vida nocturna".

