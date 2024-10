https://noticiaslatam.lat/20241030/tropas-de-kiev-amenazan-con-experimentos-medicos-a-un-prisionero-ruso-si-no-se-paga-el-rescate-1158639943.html

Tropas de Kiev amenazan con experimentos médicos a un prisionero ruso si no se paga el rescate

LUGANSK, RUSIA (Sputnik) — Las tropas de Kiev amenazaron con someter a experimentos médicos a un militar del Ejército ruso capturado si su familia no paga un... 30.10.2024

2024-10-30T06:51+0000

2024-10-30T06:51+0000

2024-10-30T06:51+0000

El medio hermano del cautivo Ígor Schegolevati, Alexandr Sérikov, aseguró antes que los ucranianos exigen un millón de rublos por la vida del militar ruso. Según ella, Ígor se encuentra en primera línea del frente, el Ejército ucraniano no lo declaró prisionero y está esperando el rescate. "No fue reconocido como prisionero de guerra, ¿comprenden por qué la parte ucraniana no confirma que lo retiene? Porque no están seguros de si lo necesitan vivo o no", indicó la interlocutora a los familiares del prisionero. Este caso no es el primer ejemplo de extorsión por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los padres del militar ruso capturado Nikolái Shepílov revelaron con anterioridad a Sputnik que los ucranianos también les extorsionaron, amenazando con matar a su hijo. Los padres de Shepílov recurrieron a organizaciones internacionales para pedirles que lo protegieran y lo ayudaran a regresar a casa. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

ucrania

