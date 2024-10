https://noticiaslatam.lat/20241029/no-es-correcta-esta-propuesta-sheinbaum-sobre-iniciativa-de-ministro-contra-la-reforma-judicial-1158619714.html

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la...

"Vamos a esperar el resultado de la votación [sobre el tema] porque los ministros y ministras de la corte conocen lo que estoy diciendo. Los profesionistas del derecho [y de la SCJN] saben que no es correcta esta propuesta del ministro [González Alcántara Carrancá]", expresó en conferencia de prensa.Asimismo, la mandataria mexicana respondió sobre los cuestionamientos ante la posible renuncia de, al menos, siete de los integrantes de la corte por su oposición a la reforma judicial."Lo que ellos no dicen es que, si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los beneficios del retiro, que es lo que obtienen tras su [salida de la corte mexicana]".Los señalamientos de Sheinbaum se dan después de que la Suprema Corte de Justicia mexicana publicó el 28 de octubre de 2024 un proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que propone declarar "parcialmente inconstitucional" la reforma al Poder Judicial, que contempla la elección por voto de jueces, ministros y magistrados.El ministro propone invalidar la creación de Comités de Evaluación encargados de conformar listas de candidatos que irán a la boleta electoral."La nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de jueces y magistrados es inconstitucional porque no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial", dice el proyecto de sentencia.González Alcántara Carrancá consideró también que el método de postulación de candidatos para una elección por voto popular corrompe el régimen democrático. Esta propuesta, que será sometida a votación, responde a una acción judicial de inconstitucionalidad promovida contra la iniciativa, que fue aprobada por el Congreso mexicano y promulgada el 15 de septiembre.

