Rusia demuestra un "alto grado de eficacia" a la hora de anticiparse a la acción de los mercenarios

"Es decir, no es un mercenario cualquiera, no es un militar cualquiera. Si se confirma que es un Ranger, es un efectivo muy bien entrenado y posiblemente actu贸 como uno de los l铆deres de este tipo de operaciones", afirma.

"No es una defensa contra el avance ruso. Es una lucha en la retaguardia rusa que podr铆a causar problemas si no se neutraliza (...) Son unos efectivos que no solemos ver en el d铆a a d铆a de estos mercenarios en los distintos lugares donde hay conflictos en el mundo. As铆 que esta operaci贸n tiene que ser vigilada muy de cerca por Rusia porque el uso de este tipo de tropas demuestra que los operativos de la CIA o de la OTAN est谩n realmente decididos a crear problemas".