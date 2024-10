https://noticiaslatam.lat/20241029/israel-quiere-que-rusia-participe-en-elaboracion-de-un-acuerdo-con-el-libano-segun-medios-1158617675.html

Israel estaría interesado en que Rusia participe en la elaboración de un acuerdo con el Líbano

Israel estaría interesado en que Rusia participe en la elaboración de un acuerdo con el Líbano

TEL AVIV (Sputnik) — Israel está interesado en que Rusia participe en la elaboración de un acuerdo de paz con el Líbano, informó el portal israelí 'Ynet'...

El medio también cita a una fuente anónima que destaca que "los rusos desempeñarán un papel especial para evitar una mayor escalada". De acuerdo con la fuente, el plan de arreglo que se está discutiendo consta de tres componentes principales.El primero implica implementar las disposiciones de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que exige la retirada de las formaciones del movimiento chií Hizbulá de la frontera israelí-libanesa al norte del río Litani, en el sur del Líbano. Se prevé también desplegar unidades adicionales del Ejército libanés en las zonas fronterizas con Israel y reforzar el contingente de mantenimiento de la paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL).El segundo punto es crear un mecanismo internacional para vigilar el cumplimiento de estos acuerdos. Según el medio, Israel prevé reservarse el derecho a "actuar de forma independiente" ante posibles violaciones en caso de que el Ejército libanés y la FPNUL no puedan contener a Hizbulá.El tercer componente, por su parte, implica excluir la posibilidad de que las unidades de Hizbulá se rearmen, lo cual incluye el bloqueo de suministros de armas por tierra, aire y mar.Israel invadió el sur del Líbano el pasado 1 de octubre con el argumento de una operación terrestre contra el movimiento libanés Hizbulá y continúa sus ataques aéreos que han dejado hasta la fecha más de 2.500 muertos, entre ellos niños y mujeres, y más de 12.500 heridos. En los ataques israelíes también murieron altos mandos de Hizbulá, pero pese a las bajas el movimiento libanés sigue los combates en el terreno y no cesa sus ataques con misiles contra territorio israelí. La incursión terrestre sigue a dos oleadas de detonaciones de dispositivos de control remoto a lo largo del Líbano y una campaña de bombardeos aéreos para descabezar a Hizbulá, cuyo dirigente histórico, Hasán Nasralá, murió en un ataque con bombas antibúnkeres sobre un edificio residencial de Beirut. La capital libanesa no sufría bombardeos israelíes desde la guerra de 2006. El Gobierno israelí justifica sus bombardeos diciendo que busca crear condiciones para el retorno de 60.000 israelíes de la parte norte del país, los que fueron evacuados cuando hace un año Hizbulá empezó a lanzar ataques en apoyo al movimiento palestino Hamás.

