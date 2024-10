https://noticiaslatam.lat/20241029/el-presidente-del-senado-de-mexico-se-lanza-contra-los-ministros-de-la-corte-son-de-trapo-1158629993.html

El presidente del Senado de México se lanza contra los ministros de la Corte: "Son de trapo"

29.10.2024

"Es el poder económico detrás de la Corte", dijo el senador Fernández Noroña en un video subido a sus redes sociales, después de que la Corte hiciera público el proyecto de González Alcántara, que plantea anular la elección popular de jueces y magistrados, pero avala la de ministros del máximo tribunal del país y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El pleno de la Corte debatirá el próximo 31 de octubre el proyecto de González Alcántara, que necesita el voto de ocho ministros para ser aprobado, aunque el coordinador de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que no acatarán el fallo de la Corte de ser aprobado.Fernández Noroña comentó que el oficialismo —que ocupa el Ejecutivo y la mayoría en ambas cámaras del Congreso— no renunciará en su pretensión de elegir por voto popular a todas las personas juzgadoras del país, y aseguró que, detrás de la resistencia de la Corte, yacen poderes políticos y económicos muy importantes."No quieren que el pueblo se libere (…) han saqueado nuestros pueblos y nuestras patrias de manera brutal. No, no estás enfrentando a esa pandilla de lacayos", afirmó el senador, quien advirtió que "la Corte está amagando con dar el siguiente paso que es ilegal, que es ilegítimo y que no tienen facultades"."Nosotros no vamos a renunciar a la determinación de elegir por voto popular a todas las personas juzgadoras de este país; ese es un compromiso con el pueblo y es un mandato popular", dijo el también exaspirante a la Presidencia de México. Según Fernández Noroña, los ocho ministros que se espera que renuncien este 29 de octubre "quieren irse con las alforjas llenas".Noroña criticó con dureza el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, quien anunció que presentará su renuncia y se espera que lo hagan también la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayan y Javier Laynez Potisek, mientras que Luis María Aguilar se retirará en un mes.Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ya presentó su dimisión.El senador criticó que el ministro González Alcántara haya argumentado que con la reforma al Poder Judicial no hay garantías de un voto libre e informado. "En otras palabras el pueblo no sabe. Eso es lo que están diciendo estos insolentes racistas y clasistas", dijo el legislador, quien se refirió al integrante de la Corte como "racista clasista infame, antidemocrático y deleznable ser"."Es un atropello al pueblo", concluyó Fernández Noroña.

