"EEUU camina sonámbulo hacia otro conflicto de larga duración en Oriente Medio"

El diario 'The New York Times' considera que, mientras Israel "toma el mando" de lo que sucede en Oriente Medio y desencadena crisis en Gaza, el Líbano e Irán... 29.10.2024, Sputnik Mundo

El medio señaló que Biden “se dedica sobre todo a operaciones diplomáticas de limpieza” en Oriente Medio, pues sus esfuerzos más ambiciosos, como las negociaciones para lograr un alto al fuego con el movimiento palestino Hamás, en la Franja de Gaza, no lograron ningún avance.Vali R. Nasr, exfuncionario del Departamento de Estado de EEUU, dijo al diario que Tel Aviv está teniendo "una visión más amplia de la región", mientras Washington "intenta responder a los acontecimientos". "No es un buen lugar para Estados Unidos", agregó el también profesor de la escuela Johns Hopkins.En tanto, un conflicto más amplio en la región atraería "inevitablemente" a Estados Unidos, que ya desplegó buques de guerra en el Mediterráneo para "disuadir" a Teherán y al grupo chií libanés Hizbulá, indicó The New York Times. Washington también envió comandos a Tel Aviv para ayudar en la búsqueda de rehenes y colaboró derribando misiles iraníes.Ante el contexto electoral en Estados Unidos y las próximas elecciones del 5 de noviembre, el diario afirma que los analistas esperan que con una victoria del republicano Donald Trump, el Gobierno de Israel podría “tomar medidas más agresivas contra Irán, como atacar instalaciones energéticas o nucleares”.Con una futura Administración de Kamala Harris, es más probable que Washington adopte un “enfoque integrado” para abordar el conflicto entre palestinos e israelíes, aunque la incapacidad de Joe Biden de lograr “grandes progresos” podría ser un “mal presagio”, agregó el medio estadounidense.En Israel, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, sigue enfrentándose a la posibilidad de ser procesado por casos de corrupción, mientras algunos miembros de extrema derecha de su gobierno de coalición, presionan para que el conflicto en Gaza sea un "pretexto" para expulsar a la población palestina.

