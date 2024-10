El Parlamento de Israel prohíbe las operaciones de la agencia de la ONU para los palestinos

https://noticiaslatam.lat/20241028/el-parlamento-de-israel-prohibe-las-operaciones-de-la-agencia-de-la-onu-para-los-palestinos-1158597218.html

La Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes 28 de octubre una ley que prohíbe las actividades en el país de la Agencia de la ONU para los Refugiados de... 28.10.2024, Sputnik Mundo

Un total de 92 legisladores votaron a favor de la prohibición, mientras que solo 10 se opusieron. La nueva normativa establece la prohibición a la UNRWA de instalar oficinas o bases, prestar servicios y realizar directa o indirectamente cualquier actividad en territorio israelí."Este es el último paso en una campaña en curso para desacreditar a Unrwa y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia y servicios de desarrollo humano a los refugiados", dijo el comisionado general de la agencia, Phillipe Lazzarani. El alto funcionario también consideró que la votación del parlamento israelí sienta un precedente peligroso, toda vez que se opone a la Carta de las Naciones Unidas y viola las obligaciones del Estado de Israel en virtud del derecho internacional. Añadió que estos proyectos de ley sólo profundizarán el sufrimiento de los palestinos, especialmente en la Franja de Faza, en donde la población ha sido sometida a "un infierno". Y aseguró que se trata de un castigo colectivo. De acuerdo con el periódico The Jerusalem Post, la iniciativa fue elaborada a la luz de los informes israelíes sobre la posible implicación de empleados de la Unrwa en el ataque del movimiento palestino Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.En enero, el país hebreo afirmó que algunos empleados de la Unrwa estaban implicados en la operación relámpago del movimiento palestino Hamás de octubre de 2023 contra el país judío. Entonces, varios países suspendieron sus contribuciones a esta agencia de la ONU.En febrero, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró una comisión independiente para verificar las acusaciones israelíes. Según la investigación, Israel no proporcionó ninguna prueba de la supuesta vinculación del personal de la Unrwa con Hamás o la Yihad Islámica Palestina.Tras la presentación de un informe sobre la neutralidad de la Unrwa, la ONU pidió reanudar la financiación al organismo y llamó a otros países a sumarse a los donantes. Las contribuciones a la agencia fueron restableciéndose gradualmente desde marzo.Actualmente, más de 1,9 millones de palestinos están desplazados de sus hogares y la Franja Gaza fue sometida por Israel a una escasez generalizada de alimentos, agua y medicinas.Los proyectos de ley no proponen agencias alternativas para proporcionar provisiones esenciales a las personas que sufren en la región. La Unrwa brinda educación, atención médica y otros servicios básicos a millones de refugiados palestinos en toda la región, incluida la Cisjordania ocupada por Israel.Además, según Al Jazeera, la legislación, que no entrará en vigor inmediatamente, aumenta el riesgo de colapso del ya frágil proceso de distribución de ayuda en el enclave palestino, en momentos en que la crisis humanitarua en Gaza continúa empeorando e Israel está bajo una presión cada vez mayor para permitir la entrada de suministros de ayuda.

