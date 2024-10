https://noticiaslatam.lat/20241028/no-hay-mas-misiles-israel-asegura-que-destruyo-toda-la-capacidad-de-defensa-estrategica-de-iran-1158588102.html

¿No hay más misiles? Israel asegura que destruyó toda la capacidad de defensa estratégica de Irán

"El ataque destruyó todas las capacidades de defensa estratégica de Irán. Es decir, todas las baterías de misiles antiaéreos de largo alcance. Irán disponía de dos modelos de este tipo: el sistema ruso S-300 y otro modelo avanzado de fabricación iraní. Todas las baterías fueron destruidas, al igual que los radares de detección de largo alcance. De hecho, a Irán solo le quedaron baterías de sistemas de corto alcance de fabricación nacional", afirma la emisora en un artículo publicado en la red social X citando fuentes de seguridad nacional.Agrega que se habían registrado importantes daños en las baterías de defensa antiaérea de la capital, Teherán, y el oeste del país, desde donde, entre otros lugares, se habían lanzado anteriormente misiles balísticos contra el Estado judío.Galei Tzahal señala, citando sus fuentes en las FDI, que "Irán perdió sus capacidades estratégicas de misiles tierra-aire para los próximos dos o tres años". Esto se debe al hecho de que es problemático adquirir nuevos sistemas de defensa antiaérea en las realidades actuales, y la producción de sistemas de diseño nuevo llevará mucho tiempo, indica la emisora.Añade que, según datos abiertos, la República Islámica de Irán posee más de 2.000 misiles balísticos de largo alcance. Sin embargo, la publicación subraya que en el ataque israelí solo se vio afectada la capacidad de producir nuevos proyectiles, mientras que el arsenal existente no se vio afectado. La radio también precisa que "contrariamente a varios informes y publicaciones, no se causó ningún daño a la industria de vehículos aéreos no tripulados de Irán". Las FDI creen que Irán podría haber tomado represalias contra el Estado judío y lanzado unos 200 misiles balísticos justo en el momento del ataque de Tel Aviv. "La Fuerza Aérea israelí tenía preparado un plan que permitiría tanto defenderse de un ataque de este tipo como completar las tres oleadas del ataque sin renunciar a destruir ninguno de los objetivos. Al final, los iraníes optaron por no responder inmediatamente", asegura la emisora.A pesar de los diversos informes de prensa, según los cuales Teherán supuestamente se abstendrá de tomar represalias, Tel Aviv está ocupado preparándose para tal escenario. "Esta vez, se espera que los estadounidenses tengan un papel más importante en la defensa y las interceptaciones, incluso con la ayuda de una batería de sistemas antimisiles THAAD estacionados en Israel, así como tres buques con sistemas AEGIS, capaces de interceptar misiles balísticos y que ya ayudaron durante el ataque de principios de octubre", señala Galei Tzahal.Por su parte, las autoridades de Irán están determinando cómo responder al reciente ataque del Estado judío, declaró el líder supremo del país persa, ayatolá Alí Jameneí. El 26 de octubre, las FDI lanzaron ataques de precisión contra objetivos militares en Irán en respuesta a los bombardeos persas efectuados a principios de este octubre. Las FDI precisaron antes que el principal objetivo del ataque fueron instalaciones de producción de misiles que Irán disparó contra el territorio israelí durante el año.Las fuerzas de defensa aérea de Irán denunciaron que Tel Aviv atacó varios centros militares en las provincias de Teherán, Juzestán e Ilam, causando daños limitados. Más tarde, se informó sobre la muerte de varios militares iraníes en los ataques.El 1 de octubre, Irán lanzó decenas de misiles contra el territorio de Israel, en lo que el presidente iraní, Masud Pezeshkián, calificó como una respuesta legítima "en aras de la paz y la seguridad de Irán y la región". El ataque siguió a ofensivas aéreas y terrestres del Estado judío contra Hizbulá, poderosa milicia chií del Líbano, en la que Teherán ver una de las piezas clave de su Eje de resistencia contra el Estado hebreo en Oriente Medio.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó ese ataque como "un gran error" y prometió que Irán "lo pagará".

