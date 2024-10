https://noticiaslatam.lat/20241012/paises-se-niegan-a-crear-la-otan-asiatica-porque-lo-consideran-un-presagio-de-desastre-1158184692.html

Países se niegan a crear la 'OTAN asiática' porque lo consideran un "presagio de desastre"

Países se niegan a crear la 'OTAN asiática' porque lo consideran un "presagio de desastre"

La naciente idea de crear una alianza militar similar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el continente asiático, propuesta por Japón... 12.10.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, las recientes reuniones de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en inglés) demostraron que muchos de los países de esa región no apoyan la idea de crear la llamada 'OTAN asiática', pues consideran que la original no ha dado buenos resultados e, incluso, genera conflictos.El diario agrega que los países de la región se oponen a introducir "el modelo de la OTAN" en Asia-Pacífico y también a importar la mentalidad propia de la Guerra Fría y el enfrentamiento campal, así como a situar a China como hipotético enemigo en los conflictos geopolíticos.Al respecto, el diario destaca que China es el principal socio comercial de la ASEAN, además de que el país apuesta por el desarrollo regional."Las acciones de la OTAN para mejorar su imagen a través de la agitación de la opinión pública y para expandir su influencia mediante la creación y explotación de conflictos geopolíticos no han hecho más que solidificar su imagen como creadora de disputas y caos a los ojos de otros países", señala el medio.El texto destaca además que mientras la OTAN representa una alianza militar enfocada en "promover la llamada disuasión y defensa principalmente a través del poderío militar", los países asiáticos optan más por priorizar su independencia y autonomía, así como valorar la paz y enfatizar el desarrollo de sus territorios."Habiendo aprendido que el océano es vasto porque admite todos los ríos, los países asiáticos pueden ver claramente que la 'diplomacia de las cañoneras' o la 'lógica de intimidación' no conducen a ninguna parte", destaca.Global Times señala que previo a la realización de la Cumbre de la ASEAN, funcionarios de Estados Unidos y Japón, cuyo primer ministro, Shigeru Ishiba, promueve la idea de una alianza militar en Asia, buscaron llevar a la reunión la "confrontación campal y los conflictos geopolíticos", pero se encontraron con una clara resistencia.El Global Times ejemplifica el rechazo a la 'OTAN asiática' citando al ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, quien declaró: "No necesitamos a la OTAN en la ASEAN", mientras que el mayor periódico en lengua inglesa de Indonesia, el Jakarta Post, advirtió que una 'OTAN asiática' pretende unirse contra China, lo que resulta "muy ofensivo" para los 10 miembros de la ASEAN.Finalmente, el diario destaca que este importante rechazo obligó al primer ministro japonés a abandonar cualquier mención a la 'OTAN asiática' en la reunión.

