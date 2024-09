https://noticiaslatam.lat/20240927/no-hay-nada-que-beneficie-a-argentina-cuestionan-nuevo-acuerdo-por-las-islas-malvinas-1157808030.html

"No hay nada que beneficie a Argentina": cuestionan nuevo acuerdo por las Islas Malvinas

La canciller argentina, Diana Mondino, aprovechó su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas para acercar posiciones con el Reino Unido, con quien el país mantiene una disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por británicos desde 1833.Mondino se reunió con su par británico David Lammy y juntos firmaron una declaración en la que ambos países acuerdan retomar el proceso de identificación de restos de soldados caídos en la guerra de 1982, así como "organizar un viaje de familiares de caídos a las islas antes de fin de 2024 para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan".El comunicado conjunto también comprende medidas para "una mejor conectividad" de las islas, como la reanudación de un vuelo semanal entre San Pablo y las Malvinas, una conexión que solamente había estado operativa entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, cuando fue suspendida por la pandemia de COVID-19. Si bien la Cancillería argentina aseguró a través de un comunicado que el acuerdo está enmarcado en la "salvaguarda de soberanía" que ambos países acordaron en 1989 —y que establece que ningún acuerdo implica un cambio de postura en relación a la cuestión de soberanía sobre las islas—, el acercamiento entre ambos países es visto por algunos actores como una manera de favorecer a Londres sin obtener nada a cambio.Uno de ellos fue el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) —que nuclea únicamente a los excombatientes conscriptos—, que a través de un comunicado aseguró que la declaración firmada por Mondino "perjudica los intereses de los argentinos" y constituye una "entrega de la soberanía en nuestro Atlántico Sur".En diálogo con Sputnik, el dirigente del Cecim Ernesto Alonso sostuvo que el acuerdo "utiliza la cuestión humanitaria de la identificación de los soldados como un Caballo de Troya" para fortalecer a la parte británica. En ese sentido, afirmó que "quedan muy pocos casos" de soldados sin identificar y remarcó que ese trabajo está amparado por el Derecho Internacional Humanitario, por lo que no requiere un acuerdo expreso entre las partes.Alonso también lamentó que Argentina dé su consentimiento para restablecer el vuelo entre San Pablo y las Islas Malvinas, que una vez por mes hará escala en la ciudad argentina de Córdoba. Para el integrante de Cecim, esta nueva conexión aérea "favorece directamente la logística de la usurpación" sobre las islas.Al respecto, enfatizó que "San Pablo no es una ciudad cualquiera sino que es el corazón productivo de Sudamérica", por lo que tener una frecuencia directa con las islas permitirá al Reino Unido acceder más fácilmente "a todo tipo de logística". Según Alonso, esas facilidades favorecerán especialmente las capacidades de las islas para la explotación de los recursos naturales como la pesca y los hidrocarburos ubicados en los mares circundantes, así como el funcionamiento de la base militar instalada en la zona de Monte Agradable. "Están reforzando el relevamiento de tropas y también de las tripulaciones de los buques de pesca", señaló.A su vez, una postura más laxa de Argentina puede facilitar la operación de proyectos como el de la empresa israelí Navitas, que busca extraer unos 80.000 barriles diarios de petróleo del yacimiento marítimo Sea Lion en las cercanías de las islas y con la autorización del Reino Unido. Según Alonso, la empresa requiere poder sumar a su proyecto "una base logística en algún punto del continente sudamericano".Un camino "ya recorrido" por ArgentinaAlonso cuestionó que en el acuerdo firmado por Mondino "no hay nada que beneficie a la posición argentina" y mucho menos elementos "que acerquen una posibilidad de que el Reino Unido se siente a dialogar". Precisamente, que Londres acepte resolver la descolonización de las islas es uno de los principales reclamos históricos de Argentina tras la guerra de 1982, algo refrendado por varias resoluciones de Naciones Unidas.Para el integrante del Cecim, el camino seguido por el Gobierno de Milei es el mismo que el que intentó recorrer la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), suscrito en septiembre de 2016 por el vicecanciller argentino Carlos Foradori y entonces canciller británico Alan Duncan. Aquel acuerdo fue el que habilitó en primera instancia los vuelos desde San Pablo y buscaba descongelar los vínculos entre Buenos Aires y Londres pero quedó sin efecto en 2019 tras los cuestionamientos de actores como el Cecim, que señalaron que solo beneficiaba la ocupación británica.Para Alonso, este tipo de acuerdos contrarios a la defensa de la soberanía sobre Malvinas hacen pasar "vergüenza" a Argentina frente a la comunidad internacional, que en su mayoría ha respaldado históricamente la postura de Buenos Aires. En ese sentido, consideró que "será muy costoso" para futuros gobiernos argentinos reconstruir ese apoyo luego de las posturas de Milei, que "se pelea con todos los países de la región".El representante de los excombatientes adelantó que desde el Cecim buscan que el acuerdo firmado por Mondino sea rechazado por el Congreso. De hecho, los excombatientes aseguran que, al igual que el acuerdo Foradori-Duncan, el nuevo pacto Mondino-Lammy también tiene "un problema de origen" al no haber sido aprobado por el Poder Legislativo, tal como establece la Constitución."Hacemos un llamamiento a la oposición y a que el Poder Legislativo se exprese. Esto es algo que no podemos permitir y se trata de un camino que ya hemos recorrido y los resultados son muy evidentes", señaló.

