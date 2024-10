https://noticiaslatam.lat/20241025/moscu-insta-a-occidente-a-explicar-a-kiev-que-un-dialogo-bajo-ultimatums-es-imposible-1158536731.html

Moscú insta a Occidente a explicar a Kiev que un diálogo bajo ultimátums es imposible

Moscú insta a Occidente a explicar a Kiev que un diálogo bajo ultimátums es imposible

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente debería explicarle a Kiev que para que comiencen las negociaciones con Moscú hay que rechazar la idea de imponer ultimátums...

Occidente debe "inculcarles a sus clientes [Ucrania] que nada funcionará, si no rechazan las ideas poco realistas que de hecho representan un ultimátum hacia Rusia, y si no revisan el rumbo destructivo con respecto a la inadmisibilidad de las negociaciones, al que Kiev sigue adhiriéndose", aseguró el vicecanciller.Riabkov afirmó que la situación en el terreno seguirá cambiando, pero no favorecerá a Kiev ni a países occidentales, y que Rusia logrará los objetivos de su operación militar especial. Asimismo, el diplomático llamó a "los patrocinadores occidentales de Kiev" a que decidan por sí mismos dejar de aumentar las tensiones.Se trata, sobre todo, de suministros de "cada vez nuevos tipos" de armas a Ucrania y de "apoyo y asistencia ilimitados". Mientras, en las plataformas internacionales, señaló Riabkov, aparecen ideas que estimulan la búsqueda de una solución pacífica, y Rusia las respeta.El vicecanciller expresó su convicción de que, en la mayoría de los casos, el defecto principal es que "abordan mínimamente las causas fundamentales de lo que está sucediendo", no proponen cómo superarlas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de "ultimátum".

