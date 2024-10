https://noticiaslatam.lat/20241025/las-fuerzas-armadas-rusas-desarrollan-un-nuevo-metodo-de-limpieza-de-minas-1158460210.html

Las Fuerzas Armadas rusas desarrollan un nuevo método de limpieza de minas

Las Fuerzas Armadas rusas desarrollan un nuevo método de limpieza de minas

25.10.2024

Para realizar el desminado aéreo, en primer lugar, se escanea una zona con un dron de reconocimiento que busca trampas (municiones sin explotar y minas). A continuación, las minas se destruyen arrojando explosivos desde otro dron. El desminado aéreo adquirió relevancia con la instalación de sensores sísmicos y láser en las minas modernas. Un zapador no puede acercarse a estos artefactos explosivos, ya que el desminado con métodos estándar se ve obstaculizado por los aviones no tripulados enemigos. Por lo cual, el nuevo procedimiento es especialmente útil cuando se trata de minas que reaccionan al acercamiento de un zapador.El experto militar Yuri Liamin informó a los medios rusos que la idea de desminar con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados estuvo en el aire durante dos años. Subrayó que el método funciona, pero mucho depende de la implementación. Por su parte, el coronel teniente Román Shkurlátov, quien preside la organización pan-rusa de los oficiales militares, destacó también la importancia de este método al salvar las vidas de los zapadores. "El desminado aéreo es un método humano. El trabajo de zapador es uno de los más peligrosos porque puede cometer un error solo una vez. Pero un dron tiene el derecho a cometer errores, no es una vida humana", dijo. Con ello, destacó que en algunas zonas del terreno, debido a las particularidades naturales y geográficas, así como a la naturaleza de las operaciones de combate, este método es difícil de aplicar. Además, incluso a baja altura, no todas las minas son fáciles de detectar.Los ingenieros rusos ya presentaron un sistema de desminado aéreo-terrestre. En primer lugar, el operador lanza un cuadricóptero especial capaz de tomar fotografías con una cámara de alta resolución. Como resultado, los zapadores obtienen un ortofotoplano — un panorama digital de la zona que les permite ver las minas tanto en el suelo como en la hierba.Después, los operadores escanean la superficie con un dron equipado con un magnetómetro y lanzan una plataforma robótica para desminar la mina. Para ello, utilizan un robot ligero que tritura el suelo hasta una profundidad de unos 10 cm mediante un mecanismo giratorio.

