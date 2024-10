https://noticiaslatam.lat/20241025/eeuu-habria-autorizado-el-ingreso-de-presuntos-pandilleros-por-omisiones-en-el-control-migratorio-1158509386.html

EEUU habría autorizado el ingreso de presuntos pandilleros por omisiones en el control migratorio

EEUU habría autorizado el ingreso de presuntos pandilleros por omisiones en el control migratorio

Sputnik Mundo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional habría autorizado el ingreso... 25.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-25T03:07+0000

2024-10-25T03:07+0000

2024-10-25T09:19+0000

internacional

eeuu

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/18/1158511080_0:0:2626:1478_1920x0_80_0_0_5158350020dde878a859a9cb4face6e5.jpg

De acuerdo con el jefe de operaciones de refugiados del USCIS, Kevin Grigsby, presuntos pandilleros del Tren de Aragua fueron aprobados y llegaron a la frontera de Estados Unidos debido a que los agentes migratorios no detectaron sus tatuajes alusivos a su supuesta pertenencia dicha banda criminal, informó el Washington Times. "Desafortunadamente, no preguntamos sobre los tatuajes durante nuestra adjudicación o no identificamos que los tatuajes sobre los que se preguntó eran consistentes con la pertenencia a una pandilla", habría dicho Grigsby en un correo electrónico enviado a los trabajadores de la agencia y al que el medio estadounidense tuvo acceso. Al respecto, la directora de políticas del Immigration Accountability Project y observadora cercana del USCIS calificó el problema como "imperdonable", asegura el artículo. "Esta es una de las cosas más absurdas que he visto. Tenemos un problema real con la importación de pandillas aquí. Eso empeoró mucho en los últimos tres años y medio. Este es un fracaso sorprendente en materia de seguridad nacional", le dijo al Washington Times la observadora.Por su parte, Emilio González, exdirector del USCIS durante la Administración de George W. Bush, calificó como escandaloso el error. El Tren de Aragua es un grupo delictivo que surgió en el estado norteño de Aragua, en Venezuela, y que se extendió a otras regiones del continente.

https://noticiaslatam.lat/20240809/alejandro-mayorkas-esta-limitando-a-los-agentes-del-servicio-de-control-de-inmigracion-y-aduanas-1156726307.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, migración