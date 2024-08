https://noticiaslatam.lat/20240809/alejandro-mayorkas-esta-limitando-a-los-agentes-del-servicio-de-control-de-inmigracion-y-aduanas-1156726307.html

Alejandro Mayorkas está limitando a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

El informe presentado por el comité asegura que al ICE se le impidió detener a un migrante venezolano –que ha delinquido en múltiples ocasiones– por orden del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Según el informe, el migrante –que llegó de forma ilegal al país norteamericano–ha sido arrestado por la policía de Nueva York nueve veces en sólo cuatro meses y medio. Además, suma docenas de cargos, incluidos asalto, posesión de un arma, acoso agravado, hurto menor y posesión de propiedad robada. No obstante, fue hasta el séptimo arresto cuando el Departamento a cargo de Mayorcas decidió que el migrante representaba un peligro suficiente y emitió una solicitud de detención por deportación para entregarlo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Pero Nueva York rechazó la orden de detención y liberó al presunto delincuente, que, según el informe, continuó acumulando cargos en su contra, como posesión de propiedad robada, hurto menor, alteración del orden público y obstrucción a funcionarios del gobierno.De acuerdo con The Washington Times, para realizar su informe, el comité se basó en el expediente del migrante mencionado, que obtuvo después de una larga batalla con el Departamento de Seguridad Nacional. Según el documento, el hombre fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Ysleta, en El paso, Texas, a finales de enero de 2023. No obstante, no dice si se verificó su identidad en bases de datos y no detalla la autoridad que se utilizó para liberarlo en la comunidad.Con todo, una entrada del expediente dice que es sospechoso de ser miembro de la pandilla Tren de Aragua, que presuntamente ha enviado a sus afiliados a Estados Unidos para provocar el caos. Según el comité, la presunta filiación del migrante sería motivo suficiente para su deportación inmediata. Pero el ICE no pudo realizar su trabajo debido a la política migratoria dictada por Mayorcas.Ahora, los republicanos afirman que el expediente contiene pruebas de que el Departamento de Seguridad Nacional obstruyó al Congreso.

