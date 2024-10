https://noticiaslatam.lat/20241024/turquia-confia-en-que-brics-ayude-a-crear-un-orden-mundial-justo-1158492860.html

Turquía confía en que BRICS ayude a crear un orden mundial justo

24.10.2024

"Turquía concede gran importancia a la unión con nuestros amigos en las plataformas multilaterales y a la búsqueda de soluciones de problemas comunes. Creemos en que los BRICS harán una contribución única a la idea de un sistema global y las relaciones comerciales más justas", apuntó Erdogan.El mandatario agregó que Turquía está decidida a ampliar el diálogo con los miembros del grupo BRICS y destacó que la cooperación del país con sus socios se está desarrollando diariamente.Al tocar el tema del conflicto en Oriente Medio, Erdogan instó a los países a apoyar la prohibición del suministro de armas al Estado hebreo, subrayando que "seguir apoyando a Israel con armas lo hace aún más temerario". Turquía ha iniciado la prohibición en el seno de la ONU y ahora espera conseguir un amplio apoyo de otros Estados para llevarla a cabo, agregó el presidente turco."Mientras no se ponga fin al derramamiento de sangre en Oriente Medio, es imposible hablar de justicia y desarrollo en el futuro. El comportamiento agresivo de Israel ha traspasado todos los límites desde hace mucho tiempo. El pueblo palestino está siendo sometido a un genocidio. En el siglo XXI, ignorar esta tragedia no puede eximir a nadie de su responsabilidad", anunció.Debido al ataque terrorista, Erdogan se vio obligado a poner fin prematuramente a su estancia en la XVI Cumbre de los BRICS. El mandatario indicó que el atentado que tuvo lugar en Ankara reforzó aún más la determinación de Turquía en la lucha contra el terrorismo. "Quisiera agradecer a todos nuestros amigos, que expresaron las condolencias por el atentado terrorista realizado ayer en Ankara, su solidaridad. El cobarde ataque terrorista reforzó aún más la determinación y el deseo de Turquía de erradicar el terrorismo", resumió.Este 24 de octubre, tiene lugar la primera y segunda sesión plenaria de la XVI Cumbre del grupo BRICS en el formato BRICS Plus, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno, así como a representantes de alto nivel de los 10 países miembros de los BRICS y de otros 26 Estados.La XVI Cumbre del grupo tiene lugar en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. El asesor presidencial, Yuri Ushakov, considera el evento como el mayor foro de política exterior celebrado jamás en Rusia. Unos 34 países, de acuerdo con él, desean unirse al grupo o cooperar de alguna forma con los BRICS.Rusia asumió el pasado 1 de enero la presidencia rotatoria de los BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. El bloque, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.Ahora el grupo representa a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes.

