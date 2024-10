https://noticiaslatam.lat/20241024/pakistan-planea-aumentar-las-importaciones-de-petroleo-ruso-1158488966.html

Pakistán planea aumentar las importaciones de petróleo ruso

Pakistán planea aumentar las importaciones de petróleo ruso

ISLAMABAD (Sputnik) — Pakistán prevé incrementar las importaciones del petróleo ruso en los próximos días, aseguró el asesor de Comercio e Industria del...

En 2023, precisó, Pakistán compró a Rusia cerca de 100.000 toneladas de petróleo. "Eso fue el comienzo. Antes no importábamos petróleo de Rusia", indicó. Al referirse al impacto de las sanciones unilaterales de Estados Unidos y los países de su órbita contra Rusia, Jan recalcó que Pakistán tiene derecho a comprar petróleo ruso. Rana Ihsaan Afzal Jan indicó que su país de momento no se ha visto afectado por las restricciones occidentales dado que el comercio con Rusia no es tan grande. Obviamente, dijo, cuando crezca el intercambio comercial con Rusia, Pakistán deberá tener en cuenta distintos aspectos, en particular la posición de los países que imponen sanciones. Estados Unidos y varios países de su órbita endurecieron su 'guerra económica' contra Rusia después de que esta nación iniciara en febrero de 2022 la operación militar para frenar los bombardeos ucranianos contra la población civil de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022. Los objetivos de la campaña militar son detener el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el Gobierno ucraniano y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Ucrania es apoyada militarmente por la mayoría de los Estados miembros de la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos.

