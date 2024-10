https://noticiaslatam.lat/20241024/brasil-ve-imposible-la-paz-en-oriente-medio-sin-la-creacion-del-estado-palestino-1158496464.html

Brasil ve imposible la paz en Oriente Medio sin la creación del Estado palestino

MOSCÚ (Sputnik) — La paz en Oriente Medio es imposible sin la creación del Estado de Palestina, declaró el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en la XVI Cumbre... 24.10.2024, Sputnik Mundo

"No habrá paz en cuanto no haya un Estado palestino independiente", expresó el alto diplomático en una sesión del formato BRICS Plus, que tuvo lugar en la ciudad rusa de Kazán.Por un lado, prosiguió, no se puede justificar los actos cometidos por el movimiento palestino Hamás contra los ciudadanos israelíes en octubre del año pasado, pero, por otro lado, la respuesta desproporcionada de Israel a estas acciones se convirtió en un castigo masivo del pueblo de la Franja de Gaza.El canciller brasileño se refirió también a la situación en torno al Líbano.Oriente Medio está al rojo vivo con las hostilidades entre Israel y el movimiento chií libanés Hizbulá, así como con los continuos bombardeos israelíes a distintas áreas del Líbano, que desde mediados de septiembre se cobraron más de 2.500 vidas y han dejado miles de heridos y más de un millón de refugiados, según el Ministerio de Salud libanés.Las tropas de Israel bombardean también zonas de Siria e intercambian disparos de misiles con los rebeldes hutíes que controlan el noroeste de Yemen.El Estado hebreo, asimismo, está inmerso desde hace más de un año en una guerra contra el movimiento palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza. La XVI Cumbre del grupo BRICS se celebra en Kazán del 22 al 24 de octubre.

