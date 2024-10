https://noticiaslatam.lat/20241023/una-espada-de-damocles-de-13-billones-de-dolares-en-paraisos-fiscales-cuelga-sobre-economia-de-eeuu-1158452743.html

Una Espada de Damocles de 13 billones de dólares en paraísos fiscales cuelga sobre economía de EEUU

Una Espada de Damocles de 13 billones de dólares en paraísos fiscales cuelga sobre economía de EEUU

Sputnik Mundo

Los 13 billones de dólares depositados en paraísos fiscales podrían amenazar la estabilidad financiera estadounidense y mundial en caso de que se repitiera la... 23.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-23T14:02+0000

2024-10-23T14:02+0000

2024-10-23T14:02+0000

economía

📈 mercados y finanzas

eeuu

💶 divisas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/0b/1139341379_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b04c122c35065b346905398e2eff9622.jpg

"Quiero destacar un riesgo adicional, en el sector bancario, más que en el no bancario. En lo que respecta a los depósitos bancarios, no se trata solo de los 20 billones de dólares de depósitos en los bancos comerciales nacionales y en el sector de las cooperativas de crédito. Hay otros 13 billones de dólares de financiación en el extranjero en bancos no estadounidenses. Muchos de estos depósitos en dólares en el extranjero no están asegurados", declaró Gensler en un discurso pronunciado en Washington.Señaló que la crisis de 2008 demuestra cuáles podrían ser las consecuencias para la economía mundial. "Hemos visto cómo las tensiones en los mercados de eurodólares perturbaron las economías de todo el mundo, como ocurrió durante la crisis de 2008", añadió. En este contexto, manifestó que los reguladores deberían tomar más medidas para garantizar estabilidad en los mercados.Así se refirió a las medidas adoptadas después de 2008 por la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU para reformar los fondos del mercado monetario, y la "tensión" adicional a la que se vieron sometidos "durante la carrera por la liquidez de 2020" y la recesión económica de la era pandémica que afectó a la mayor parte del planeta.El estado de la economía estadounidense se convirtió en el tema principal de las próximas elecciones del 5 de noviembre, ya que analistas advierten sobre la inflación, los precios de la vivienda y los riesgos asociados a la deuda federal de Estados Unidos, que asciende a 35,7 billones de dólares.Los comentarios de Gensler se producen en medio de señales de advertencia de que EEUU podría encaminarse hacia una recesión, mientras los inversores y los países acuden en masa al oro, un refugio seguro bien establecido en tiempos de dificultades económicas. A su vez, las naciones del sur global dan pequeños pasos para alejarse de las instituciones financieras mundiales dominadas por EEUU que trata de imponer su orden mundial económico y geopolítico.

https://noticiaslatam.lat/20241022/el-fin-de-la-hegemonia-de-eeuu-abre-la-puerta-a-un-orden-mundial-mas-justo-y-realista-1158410000.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, eeuu, 💶 divisas