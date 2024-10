https://noticiaslatam.lat/20241023/mexico-cree-que-eeuu-seguira-siendo-proteccionista-pero-la-realidad-se-tiene-que-imponer-1158479889.html

México cree que EEUU seguirá siendo proteccionista, pero "la realidad se tiene que imponer"

México cree que EEUU seguirá siendo proteccionista, pero "la realidad se tiene que imponer"

Sputnik Mundo

México está consciente de que la próxima Administración de Estados Unidos implementará políticas proteccionistas con cualquiera de los dos proyectos que se... 23.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-23T23:55+0000

2024-10-23T23:55+0000

2024-10-23T23:55+0000

política

donald trump

kamala harris

méxico

eeuu

canadá

economía

t-mec

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/03/1138985187_0:383:2654:1875_1920x0_80_0_0_038545164d86de10ea9c8f904821e981.jpg

"Realmente ambos candidatos, la candidata y el candidato en las elecciones de Estados Unidos, han tenido posturas proteccionistas. Uno mucho más agresivo, conocemos su estilo; Kamala, mucho más moderada, votó en contra del tratado [T-MEC], pero sabemos que va a haber un ambiente más proteccionista en Estados Unidos", dijo Llerenas en la reunión anual de industriales en Monterrey, Nuevo León.El subsecretario de Economía descartó que haya una renegociación del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2025 y aseguró que lo que habrá es solo una revisión del acuerdo comercial. "Lo que se está planteado hacer es una revisión del tratado, no es una renegociación, ese no fue el planteamiento original", dijo Llerenas ante directivos de las principales empresas industriales del país latinoamericano. Según Llerenas, las industrias automotrices de Estados Unidos y la aeroespacial de Canadá son competitivas en el mundo porque pueden poner parte de su operación en México. "Es una región que nos permite a todos los que participamos ser competitivos en el mundo".Las declaraciones del subsecretario Llerenas se producen en momentos en que tanto Trump como Harris han prometido, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 5 de noviembre, impulsar políticas proteccionistas en Estados Unidos, al grado de que el expresidente republicano ha dicho que no permitirá el ingreso de ningún auto de empresas chinas construido en México.Según el funcionario, México está absorbiendo exportaciones que antes ingresaban a EEUU provenientes de países como China, Vietnam, Malasia, Tailandia, y a Washington le conviene que sea el país latinoamericano el que esté tomando estas exportaciones."Una parte de lo que nosotros les exportamos contiene partes hechas en los Estados Unidos o son de compañías de Estados Unidos o fueron diseñadas en los Estados Unidos. Es decir, parte de lo que ellos importan de México son compras propias en los Estados Unidos", dijo Llerenas."En esta narrativa de la relocalización [nearshoring], México es literalmente el país mejor posicionado para poderlo hacer. No hay ningún país del mundo que tenga una posición geográfica que permita ensamblar y vender a Estados Unidos. Seguramente seremos el gran ganador de este fenómeno de relocalización y seguramente tendremos una revisión rápida, adecuada del tratado de libre comercio", añadió.

https://noticiaslatam.lat/20240619/el-gobierno-de-mexico-busca-blindar-la-economia-ante-elecciones-presidenciales-en-eeuu-1155568125.html

https://noticiaslatam.lat/20230924/la-guerra-por-chips-entre-eeuu-y-china-abre-una-oportunidad-nueva-para-la-economia-de-mexico-1143969166.html

méxico

eeuu

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, kamala harris, méxico, eeuu, canadá, t-mec, 📈 mercados y finanzas