https://noticiaslatam.lat/20241023/la-cooperacion-militar-ruso-norcoreana-cumple-con-el-derecho-internacional-1158466350.html

"Bulo y alboroto": Zajárova comenta el supuesto envío de personal militar norcoreano a Rusia

"Bulo y alboroto": Zajárova comenta el supuesto envío de personal militar norcoreano a Rusia

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comentó los informes sobre el supuesto envío de personal militar norcoreano a Rusia, algo... 23.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-23T15:22+0000

2024-10-23T15:22+0000

2024-10-23T18:05+0000

internacional

corea del norte

rusia

maría zajárova

cooperación militar

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/1a/1155720317_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_9c966c55c24e5475f7df1e92c0eb4fbe.jpg

En palabras de la vocera, los primeros informes sobre este tema aparecieron en los medios ucranianos. También apuntó a que la situación está vinculada al hecho de que Kiev lleva dos años pidiendo a Seúl que envíe armas letales a Ucrania.El 21 de octubre, la Embajada de Rusia en Seúl informó que el embajador, Gueorgui Zinóviev, fue citado al Ministerio de Exteriores de Corea del Sur para una conversación. La agencia Yonhap, por su parte, informó que la entidad diplomática surcoreana convocó al embajador para expresarle su pesar por los informes no confirmados sobre la supuesta decisión de Corea del Norte de enviar a 12.000 militares para participar en la operación rusa en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar el supuesto envío de militares norcoreanos indicó que "Corea del Sur dice una cosa, luego el Pentágono dice que no tiene confirmación de esas declaraciones. Hay mucha información contradictoria, supongo que así es como debemos tratarlo". El pasado 18 de octubre, el primer ministro de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, convocó una reunión de emergencia en materia de seguridad por los informes de la inteligencia surcoreana sobre esta supuesta decisión de Pionyang. La Casa Blanca no pudo confirmar esta información sobre la supuesta participación de Corea del Norte en el conflicto en Ucrania, tampoco lo pudo hacer el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.El 8 de octubre, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong-hyun, afirmó que Corea del Norte podría enviar a sus soldados a Ucrania para apoyar a Rusia, ya que los dos países "firmaron un tratado parecido a una alianza militar". El Kremlin, a su vez, calificó de falsos a estos informes. En junio pasado, Moscú y Pionyang firmaron un nuevo acuerdo de asociación estratégica integral, que sustituyó al Tratado de Amistad y Asistencia Mutua de 1961, al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 2000, así como a las Declaraciones de Moscú y Pionyang de 2000 y 2001. Comentando el nuevo acuerdo ruso-norcoreano, el mandatario ruso, Vladímir Putin, señaló que la actual situación en el mundo "requiere fortalecer la base jurídica normativa" de la cooperación con otros países, sobre todo en direcciones importantes.

https://noticiaslatam.lat/20241021/moscu-asegura-que-su-cooperacion-con-pionyang-no-esta-dirigida-contra-terceros-paises-1158403183.html

corea del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

corea del norte, rusia, maría zajárova, cooperación militar