¿Un peronismo libertario? Los gestos que tuvo Villarruel hacia figuras peronistas

¿Un peronismo libertario? Los gestos que tuvo Villarruel hacia figuras peronistas

2024-10-22

2024-10-22T00:40+0000

2024-10-22T01:05+0000

argentina

juan domingo perón

isabel perón

javier milei

Mientras el peronismo debate internamente cómo renovar las autoridades del Partido Justicialista, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, llevó a cabo un sorpresivo homenaje a la última esposa de Juan Domingo Perón, Estela Martínez de Perón (1974-1976), quien gobernó tras el fallecimiento del líder y se convirtió en la primera presidenta del mundo."Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida. En un día como hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura", escribió Villarruel en su cuenta de X, junto a fotografías de un encuentro que ambas habían tenido en Madrid, donde "Isabel"— su nombre de confirmación católica—, reside desde hace décadas.Si bien el encuentro entre ambas se había dado a comienzos de octubre, durante una gira por Europa que también llevó a Villarruel a entrevistarse con el Papa Francisco, la número 2 del Gobierno argentino eligió no hacerlo público hasta su publicación del 17 de octubre, día en que los peronistas conmemoran su Día de la Lealtad.El gesto fue acompañado por un video documental que repasa la carrera política de Isabel Perón y defiende su corta gestión, que inició con la muerte de su esposo y culminó con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El video institucional busca destacar la labor de Martínez de Perón contra las acciones guerrilleras de la época y asegura que debe ser recordada como "una figura que en medio del caos y la violencia asumió la responsabilidad de dirigir al país".El homenaje incluyó también la colocación de un busto de la expresidenta en el Senado argentino.En diálogo con Sputnik, el analista político argentino Gonzalo Fiore consideró que los gestos de la vicepresidenta hacia la viuda de Perón deben interpretarse "dentro de la disputa interna" que Villarruel mantiene con el presidente, Javier Milei. "De alguna manera estos gestos le sirven para diferenciarse, apelando a un símbolo histórico del peronismo que fue abandonado en las últimas décadas", apuntó.De hecho, el propio Milei dejó clara su disconformidad con el homenaje en una entrevista con el canal televisivo TN. "Yo no lo hubiera hecho. Para mí el caso de María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres sino todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales. Creo que ahí hay un error", respondió el mandatario.El presidente también mencionó que la gestión de la viuda de Perón llevó a Argentina al "rodrigazo", un severo plan de ajuste impulsado por el entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo que, en palabras de Milei, "implicó sextuplicar la inflación y quintuplicar la pobreza". El mandatario también cuestionó el vínculo entre Martínez de Perón y la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como "Triple A", una organización parapolicial encabezada por el ministro y asesor de la presidenta José López Rega.Para Fiore, al tratarse de una figura histórica no reivindicada ni por el peronismo ni por el antiperonismo, puede servirle a Villarruel para "mostrarse diferenciada dentro de su espacio político". El carácter de mujer política, vicepresidenta y presidenta del Senado también le sirven a Villarruel para intentar equipararse a la exmandataria.Filoperonista antes que antiperonistaEn ese camino, la vicepresidenta también ha reivindicado otra figura que no suele ser homenajeada por el peronismo actual: la del dirigente sindical José Ignacio Rucci, asesinado en un atentado en septiembre de 1973 por autores que no han podido ser determinados. Villarruel se reunió con la viuda e incluso, designó a Claudia Rucci, una de las hijas del exlíder de la Confederación General del Trabajo (CGT), como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado.El experto mencionó que entre esos sectores aparece el partido Principios y Valores, fundado por Guillermo Moreno, secretario de Comunicaciones y secretario de Comercio durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015). Fiore definió al sector como "una especie de movimiento peronista ultra ortodoxo que busca recuperar ciertas banderas y símbolos del peronismo histórico" y que, en ese camino, puede encontrarse con Villarruel en algunos puntos.De hecho, Moreno ha elogiado públicamente a Villarruel y hasta le ha endilgado rasgos peronistas que, en su visión, permitirían alcanzar acuerdos políticos aun sin contar con el acuerdo del presidente Milei.Aun así, Fiore remarcó que los sectores peronistas que pueden sentir cierta simpatía por la vicepresidenta aún son "marginales" en lo electoral y en casi todos los casos, como ocurre con Principios y Valores, operan por fuera del Partido Justicialista.

