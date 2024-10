https://noticiaslatam.lat/20241018/el-peronismo-conmemoro-el-dia-de-la-lealtad-en-argentina-en-medio-de-una-algida-disputa-interna--1158325446.html

El peronismo conmemoró el Día de la Lealtad en Argentina en medio de una álgida disputa interna

El peronismo conmemoró el Día de la Lealtad en Argentina en medio de una álgida disputa interna

Sputnik Mundo

En un nuevo aniversario de la histórica movilización del 17 de octubre de 1945 —mito fundante del peronismo—, el espacio llega sumido en una crisis de... 18.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-18T03:12+0000

2024-10-18T03:12+0000

2024-10-18T03:12+0000

américa latina

javier milei

cristina fernández de kirchner

axel kicillof

argentina

partido justicialista (pj)

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/12/1158325751_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_488d33952f8876ce5fba4c799904d3eb.jpg

El 17 de octubre de 2024 será recordado como una fecha particular en el peronismo. La 79° conmemoración del Día de la Lealtad —en homenaje a la histórica movilización popular de 1945, mito fundacional del movimiento político más importante del país— se inscribió en un marco signado por una crisis de conducción en el principal partido de oposición al Gobierno de Javier Milei.Con actos realizados a lo largo de todo el país, los principales referentes del espacio celebraron la fecha más importante en la liturgia peronista. Si bien el foco estuvo puesto en el homenaje a la figura del expresidente Juan Domingo Perón (1946-1955; 1973-1974), todos los participantes miraban de reojo el calendario donde resalta el evento que puede resultar determinante para el futuro inmediato del espacio: las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ), órgano institucional del movimiento.Sumido en la más profunda acefalía desde que el expresidente Alberto Fernández (2015-2019) renunció al cargo partidario tras haber sido denunciado por violencia de género por la ex primera dama Fabiola Yáñez, el bloque político que reúne a la primera minoría de diputados y senadores afronta la posibilidad de una renovación de la cúpula dirigencial.Formalmente, los nombres no son para nada nuevos. Quien se asoma como favorita para hacerse de la conducción partidaria es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Sin embargo, su liderazgo está siendo abiertamente disputado por un mandatario provincial de escaso conocimiento a nivel nacional: Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja (norte).La particularidad del escenario responde al cúmulo de intrigas que rodean a los comicios del justicialismo. El hecho de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof —a cargo de la provincia más importante del país, que nuclea a más del 40% de la población nacional— no se haya pronunciado abiertamente en favor de Kirchner, su madrina política de quien supo ser ministro de Economía (2013-2015), denota el grado de tensiones al interior del espacio.La relevancia de los comicios del Partido Justicialista, previstos para el 17 de noviembre, responde a hechos concretos. Por un lado, quien lo conduzca tendrá en su poder la "lapicera" para designar a los candidatos en las elecciones legislativas de 2015.Un dato agrega suspenso a la definición: el 13 de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal dará a conocer la sentencia de segunda instancia sobre la expresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En caso de confirmar la pena, Cristina Fernández podrá verse inhabilitada para candidatearse en las elecciones venideras, factor crucial a la hora de diseñar una estrategia opositora al Gobierno de Milei.El desafío de la conducción"El 17 de octubre fue el acto fundacional del peronismo, con una movilización sindical y social que nació desde abajo. Pero hoy ese movimiento atraviesa una verdadera crisis: nació en el siglo XX y los problemas de hoy son del siglo XXI. Esto pone en jaque sus ideas y, también, su liderazgo", dijo a Sputnik Hernán Brienza, politólogo, historiador y autor del libro ¿Para qué sirvió el peronismo?."Lo que lo ha marcado históricamente, como a todo partido político vigente, es la capacidad de reinventarse. Eso implica actualizar las propuestas de cara al mundo del trabajo, pero también las formas de dirigir el espacio", remarcó el investigador.El problema de liderazgo aludido por Brienza remite a un factor crucial: el cimbronazo que supuso para el peronismo la dura derrota electoral frente a Javier Milei en 2023, un outsider que con una mínima estructura política se impuso sobre uno de los espacios más relevantes de la historia política argentina. "Hasta ahora la conducción nacional en el peronismo no era cuestionada, pero repentinamente estalló una crisis de acefalía tras la drástica derrota contra Milei", apuntó el analista.¿Renovación generacional?Los problemas de conducción que atraviesa el peronismo revisten profundas complejidades. En primer lugar porque quien emerge como principal desafiante de la expresidenta Kirchner es un dirigente señalado como su "hijo político": Axel Kicillof, candidato "natural" a la presidencia en 2027 dado que no puede ser reelecto como gobernador, profesa ideas nacidas del riñón de Cristina."Esta es una interna difícil de entender: Kicillof no tiene una visión política muy diferente a la de Cristina, y eso es un problema a la hora de disputar un liderazgo. La centralidad de Cristina no está en duda, pero es ella la que debe abrir el juego a un trasvasamiento generacional", apuntó Brienza.Consultado por Sputnik, el analista político Pablo Cano apuntó que "es esperable que una dirigente como Cristina no quiera perder la centralidad política. En la política en general, la renovación termina siendo una figura simbólica: el poder se disputa y se gana, no se cede como por herencia"."Cristina es lo que es por las carencias de sus rivales, que nunca han logrado retirarla. Si bien ha demostrado una extraordinaria resiliencia, que siga ocupando el lugar de referencia termina siendo contraproducente ante un electorado que ya eligió votar a una opción radicalmente diferente en las últimas elecciones, cuando ganó un outsider como Milei", señaló el consultor.

https://noticiaslatam.lat/20241016/plan-condor-la-justicia-argentina-ordena-al-estado-que-informe-sobre-los-archivos-de-la-represion-1158266410.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, cristina fernández de kirchner, axel kicillof, argentina, partido justicialista (pj), política, 💬 opinión y análisis