Sheinbaum responde a expertos de Harvard sobre reforma judicial: "Daremos un ejemplo al mundo"

"Vamos a dar un ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, aunque los de Harvard no estén de acuerdo. Los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un ministro [de la Corte mexicana]. ¿Por qué no hace [el centro educativo un estudio] sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o sobre los amparos que violan la Constitución y que permiten las liberaciones de delincuentes?", respondió en conferencia de prensa.La mandataria mexicana también dijo que su papel es defender la decisión que tomó la sociedad del país latinoamericano sobre el Poder Judicial.Los comentarios de Sheinbaum se dan después de que se diera a conocer un video donde el ministro de la Corte mexicana, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, participa en una conferencia en la Escuela de Derecho de Harvard, donde expuso detalles sobre la reforma al Poder Judicial, especialmente las características que deben cumplir los próximos jueces, minsitros y magistrados.Entre estas, se encuentran: contar con un promedio de calificación escolar de 8 y cinco cartas de recomendación de personas allegadas. Esto provocó risas y críticas por parte de los especialistas y del público asistente.La reforma al Poder Judicial mexicano ha estado envuelta en diversos señalamientos desde que fue presentada como iniciativa por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) al Congreso de la Unión. Esto se acrecentó cuando el Poder Legislativo mexicano discutió y aprobó la misiva, situación que se repitió en los congresos de la mayoría de los estados del territorio mexicano. Finalmente, el 15 de septiembre, fue promulgada por el entonces jefe de Estado.Pero las protestas y los recursos legales no han concluido. Uno de los últimos embates fue por parte de una jueza que ordenó quitar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma judicial."El artículo 61 dice que la Ley de Amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales. O sea, la jueza se está extralimitando", respondió Sheinbaum el 20 de octubre de 2024.

