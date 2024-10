https://noticiaslatam.lat/20241022/nicaragua-fortalece-su-soberania-tecnologia-con-el-hackaton-2024-1158444953.html

Nicaragua fortalece su "soberanía tecnología" con el Hackatón 2024

Nicaragua fortalece su "soberanía tecnología" con el Hackatón 2024

Sputnik Mundo

Nicaragua está perfilando el desarrollo de herramientas tecnológicas hacia la autonomía de la gestión informática con el fin de acentuar la reducción de la... 22.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-22T22:09+0000

2024-10-22T22:09+0000

2024-10-22T22:09+0000

américa latina

nicaragua

gobierno de nicaragua

daniel ortega

centroamérica

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/16/1158445367_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_47b6b061a46630a3ee5881c5a1a4144e.jpg

Sobre esta base, se desarrolló el Hackatón Nicaragua 2024, que premió la creación de programas dirigidos a solucionar problemáticas con una “base real” en comunidades o instituciones de naturaleza sensible por su atención a la población, declaró a Sputnik Roberto Salinas, director del Centro de Innovación y Creatividad Francisco El Chele Moreno, ubicado en Managua, capital de este país centroamericano.La octava edición de la plataforma reunió a 285 participantes, entre ellos mentores, comunicadores, desarrolladores, especialistas en marketing y diseño, así como universitarios y docentes, que compitieron durante dos días para crear aplicaciones, sitios web y sistemas sobre los lineamientos de una ruta creativa establecida por el Gobierno de Nicaragua para buscar soluciones de demandas sociales."Hacia una sanidad animal"Desde Estelí, departamento situado a 150 kilómetros al norte de Managua, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, creó una base de registro completo de ganado para una sanidad adecuada de estos animales, considerando la existencia de 46.000 fincas ganaderas en este país centroamericano.Los estudiantes de esta universidad estatal consideraron el alto uso del celular y el acceso al internet en las fincas ganaderas de este país antes de desarrollar una aplicación móvil que resultaría “mas amigable” al productor, que acceder a un censo animal desde un sitio web.“Los productores, hoy en día, manejan estos dispositivos. Nuestra página es muy fácil de usar, solo entra con el nombre y registro médico del animal, lo demás lo hará el médico veterinario”, manifestó el joven de 18 años, originario del municipio de Pantasma, en el norteño departamento de Jinotega."Proceso evolutivo"Para Douglas Ariel Ordóñez Castellón, estudiante originario de Honduras, la metodología del hackatón y el trabajo en equipo le resultó le permitió un gran aprendizaje.“Cada uno dio su parte; fue fácil, divertido y entretenido”, agregó el alumno de Medicina Veterinaria de la universidad estatal de Estelí.Los nueve proyectos tecnológicos premiados en Nicaragua están dirigidos a la comercialización de alimentos, la producción ganadera y agrícola; al deporte y el emprendedurismo.El funcionario recordó que el primer hackatón promovido por el Ejecutivo nicaragüense nació en 2017, para promover los emprendimientos tecnológicos; no obstante, la evolución de la iniciativa hizo posible la creación Centro de Innovación y Creatividad de las tecnologías digitales.Hacia la soberanía tecnológicaEn este sentido, el talento digital nicaragüense que asume el reto país, tiene un acompañamiento en la ruta creativa para perfeccionar su propuesta informática y crear conciencia del aporte de solución que tendrá su proyecto hacia esta nación, aportó Salinas.Por otro lado, señaló que la construcción de una industria tecnológica nacional debe plantearse la importancia de la soberanía en el uso de estos medios digitales ante el dominio de las empresas trasnacionales que dominan los motores de búsqueda de información, el uso de software y la nube, entre otros elementos.“Este desarrollo tecnológico propio es parte de esa soberanía que Nicaragua, porque recordemos que en cualquier momento las grandes tecnológicas, cuando reciben el mandato de ‘vamos contra este’ [sector o país], van contra ese y no puedes hacer nada; cuando [las tecnológicas de Occidente] no quieren a un modelo, cuando no quieren un un proyecto que emprende alguna nación soberana, las tecnologías simplemente son un arma, se convierten en un arma, entonces Nicaragua lo que hace es fortalecer su propuesta tecnológica al desarrollar este proceso”, puntualizó Salinas.

https://noticiaslatam.lat/20240912/un-pueblo-culto-tiene-identidad-nicaragua-experimenta-la-evolucion-de-la-educacion-politecnica-1157455311.html

https://noticiaslatam.lat/20240902/jefe-del-ejercito-de-nicaragua-nos-mantenemos-firmes-y-cohesionados--1157228555.html

https://noticiaslatam.lat/20240821/el-exito-de-la-carne-bovina-de-nicaragua-es-la-politica-de-respaldo-y-estimulo-al-sector-ganadero-1156970646.html

nicaragua

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

nicaragua, gobierno de nicaragua, daniel ortega, centroamérica, 💬 opinión y análisis