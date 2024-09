https://noticiaslatam.lat/20240912/un-pueblo-culto-tiene-identidad-nicaragua-experimenta-la-evolucion-de-la-educacion-politecnica-1157455311.html

"Un pueblo culto tiene identidad": Nicaragua experimenta la evolución de la educación politécnica

"Un pueblo culto tiene identidad": Nicaragua experimenta la evolución de la educación politécnica

Sputnik visitó en Managua el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho ¡No Volverá el Pasado! para conocer el impacto de este proceso que funde las artes al desarrollo técnico de la persona, desde una práctica que promueve la creatividad para diversificar las capacidades del alumnado ante la alta demanda del mercado laboral."He estudiado Técnicas de Teatro, porque es algo que me llama la atención, una vez aquí he podido expandir mi mente y descubrir muchas cosas porque es bastante integral, es bastante intenso y me da mucha seguridad", manifestó a este medio Gabriel Meir Fernández Mayorga, de 18 años.Con Gabriel, asiste una veintena de jóvenes capitalinos a uno de los cursos disponibles en este centro, que dispone de una oferta de 14 carreras técnicas, 46 disciplinas de capacitación y 24 opciones para el desarrollo artístico."El decreto de gratuidad incluye la educación técnica"En diálogo con Sputnik, el director de este Politécnico, Róger Avilés, expresó que la actual estrategia nacional de educación de esta nación centroamericana se desmarca de la limitada oferta formativa y de exclusión de las grandes mayorías del modelo neoliberal que gobernó entre 1990 y 2006.Afirmó que el sistema educativo de Nicaragua instaurado en 2007, califica la educación como un derecho humano mediante un servicio gratuito y de calidad.De este modo, el actual modelo está centrado en el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad, de acuerdo a sus lineamientos; por ende incluye el acceso a la educación técnica, universitaria y rural, valoró el funcionario nicaragüense."El decreto de gratuidad incluye la educación técnica, el eje más relevante es esa voluntad política de educación técnica gratuita y de materiales para la práctica; es decir, un joven que estudia artes plásticas, dibujo y pintura necesita lienzo, lápiz, óleo, el acrílico, el pincel y eso a partir de la voluntad política de gratuidad, tiene las condiciones para el desarrollo formativo del chavalo, sin pagar nada y sin que esos insumos los lleve él", añadió el director del Politécnico, ubicado en el noreste de Managua.Educación evolutivaEn uno de los jardines del campus de este Politécnico, el profesor Claudio Guillén desarrolla la clase de Técnicas de Muralismo con estudiantes que cursaron Diseño Gráfico."Están realizando una obra sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ellos vienen con los conceptos que han aprendido [en] Diseño Gráfico y ahora van a pasar a la técnica [de] los bocetos a realizar una tipo [de] gigantografía con una obra de mayor proporción, o sea que ellos, están trabajando la técnica del acrílico sobre playwood", declaró el docente nicaragüense.Sobre esta experiencia, Avilés significó la pertinencia de vincular el dominio de las artes a las carreras técnicas."El concepto cultural y politécnico trastoca y hace evolucionar la industria artística en el país, desde la integralidad de un joven que entra al teatro, pero también puede entrar a textil y él mismo crea su vestuario; pero también puede pasar por construcción o soldadura y eso le servirá para escenografía; además, puede entrar a otros cursos vinculantes a este como danza, plástica, música. Ese movimiento, ese circuito, es una de las bondades de este proyecto, [que] es aglutinar tanta oferta en un mismo espacio físico", resaltó Avilés.La evolución del nuevo modelo educativo politécnico de Nicaragua descansa en el acervo y las competencias de su planta docente, en su mayoría compuesta por artistas de la plástica, la música, el teatro, la danza, la literatura y otros campos del arte, que fueron protagonistas del proceso revolucionario que vivió esta nación entre 1979 y 1990."Esto se llama amor por los jóvenes"Para el profesor de teatro, Roberto Aguirre, el actual modelo es la continuidad de la “explosión cultural” generada por la Revolución Popular Sandinista, en las década de 1980 del siglo pasado.Aguirre es un payaso profesional. Además, es especialista en son de toro y danza de marimba. Es uno de los artistas que fundó el Ministerio de Cultura de la revolución nicaragüense. Para él, la sensibilidad de un sistema educativo que vincula el arte a la educación técnica es una característica de la voluntad política que hace gratuita e inclusiva la enseñanza pública en este país."Esto se llama amor por los jóvenes, amor por los que tienen menos oportunidades, amor por el talento, amor por los nicaragüenses. Es darles la oportunidad, darle las herramientas, darle los instrumentos para que ellos [estudiantes] brillen, para que ellos desarrollen esas grandes capacidades y habilidades que tienen con la nueva explosión de la cultura, eso se llama amor tener amor por su pueblo", dijo. En definitiva, Aguirre aprecia la oportuna experiencia cultural que vive Nicaragua para consolidar la construcción de la identidad político y social de esta nación latinoamericana."Porque es importante un pueblo culto que tiene identidad, el pueblo que no tiene identidad está llamado a quedar en el olvido, en el ostracismo; un pueblo que recupera su memoria recupera su identidad, un pueblo que recupera sus rasgos, sus costumbres y que los integra es un pueblo que está vivo, el pueblo que no tiene identidad está muerto", finalizó el profesor Aguirre.

