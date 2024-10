https://noticiaslatam.lat/20241022/las-tropas-de-eeuu-ya-estan-en-israel-es-la-primera-vez-que-son-desplegadas-de-esta-manera-1158412000.html

Las tropas de EEUU ya están en Israel: "Es la primera vez que son desplegadas de esta manera"

El sistema de defensa antimisiles THAAD y las tropas de EEUU que lo operará fueron desplegadas este 21 de octubre en Israel tras una orden del presidente Joe... 22.10.2024, Sputnik Mundo

La instalación de este sistema militar fue autorizada por Washington para reforzar la defensa aérea de Israel, luego de que Teherán lanzara un ataque con 180 misiles balísticos hace algunas semanas. Algunos de estos proyectiles fueron interceptados por las defensas israelíes junto con las de Estados Unidos y otros aliados.La batería THAAD (Defensa de Área de Gran Altitud Terminal, por sus siglas en inglés) es un sistema de defensa móvil diseñado para añadir “otra capa de protección” y resguardar ciudades, tropas e instalaciones militares de misiles balísticos de corto y mediano alcance.Según el diario The New York Times, esta es la primera vez que las tropas estadounidenses operan en suelo israelí de esta forma desde los ataques del movimiento palestino Hamás, ocurridos el 7 de octubre de 2023 en Israel, y que dejaron alrededor de 1.200 fallecidos.El medio estadounidense reportó que alrededor de 100 militares fueron enviados por Washington para operar el mecanismo de defensa e indicó que esta acción representa un nuevo aumento de la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio, pues en 2023 envió buques de guerra al golfo Pérsico y sistemas de defensa antiaérea Patriot tras el comienzo del conflicto en Gaza.The New York Times aseguró que en la región actualmente hay alrededor de 40.000 soldados estadounidenses y que el Pentágono mandará entre 2.000 y 3.000 más para reforzar la seguridad. Agregó que el mecanismo de THAAD también está diseñado para interceptar restos de misiles derribados antes de que toquen tierra y puedan causar víctimas o daños materiales.Este sistema de defensa fue desarrollado en la década de 1990 e introducido en servicio en el Ejército de Estados Unidos en 2008. Fue creado por Lockheed Martin y está destinado a destruir proyectiles enemigos utilizando únicamente la fuerza cinética. Una sola batería THAAD cuesta 800 millones de dólares, aunque se sabe que el precio para clientes extranjeros supera los 1.130 millones de dólares.

