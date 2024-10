https://noticiaslatam.lat/20241014/que-es-el-thaad-y-por-que-lo-quiere-israel-si-tiene-sus-propios-sistemas-antimisiles-1158224255.html

¿Qué es el THAAD y por qué lo quiere Israel, si tiene sus propios sistemas antimisiles?

El Departamento de Defensa estadounidense aseguró que ubicará en Israel una batería THAAD junto con personal asociado. En un comunicado, el Pentágono señaló que la decisión es el resultado de los recientes ataques iraníes contra Israel.Esto es lo que hay que saber sobre este sofisticado sistema de armamento estadounidense: Los materiales promocionales presumen de la letalidad superior del THAAD y de sus índices de impacto, de su gran potencia de fuego para una defensa sostenida y de su potente radar. El sistema ha demostrado su eficacia en las pruebas contra misiles SCUD de los años 60 y misiles balísticos de alcance intermedio experimentales fabricados en Estados Unidos.Sin embargo, el uso del THAAD en combate ha sido contradictorio: en enero de 2022, el sistema logró derribar su primer blanco contra una andanada de misiles balísticos y de crucero y de drones de los hutíes, pero no logró interceptar todos los proyectiles enemigos, que incendiaron la infraestructura del aeropuerto de Abu Dabi y destruyeron tres petroleros cerca de una base militar que albergaba tropas estadounidenses, francesas y emiratíes.La posible insatisfacción de Abu Dabi con el rendimiento del THAAD puede haberle llevado a comprar a Israel un número no revelado de sistemas de defensa antiaérea de corto a medio alcance Spyder, fabricados por Rafael/Israel Aerospace Industries.Se sabe que EEUU ya ha desplegado ocasionalmente al THAAD en Israel, pero no está claro dónde estaba el sistema durante los ataques con drones y misiles de Irán en abril y octubre de 2024, cuando múltiples proyectiles penetraron las defensas y alcanzaron sus objetivos.Estados Unidos también ha desplegado THAAD en Corea del Sur y Rumanía en medio de las tensiones con Corea del Norte y Rusia. Se tiene constancia de que el Ejército estadounidense opera entre 7 y 8 baterías THAAD y, junto con los EAU, el sistema también ha sido adquirido por Arabia Saudita. ¿Dónde están las defensas antimisiles de Israel?A primera vista, los informes sobre los planes estadounidenses para desplegar el THAAD en Israel parecen contradecir años de publicidad sobre las capacidades de la propia tecnología israelí de defensa aérea y antimisiles de múltiples niveles. El nuevo Honda de David de Rafael/Raytheon, por ejemplo, presenta un concepto similar de interceptor cinético terminal, un alcance de entre 250 y 300 km, pero solo una altitud de intercepción máxima de 15 km. Sus misiles supermaniobrables aceleran a velocidades de hasta Mach 7,5 (unos 9.180 km/h) y tienen un precio estimado de 1 millón de dólares cada uno.La familia de misiles ABM Arrow incluye los interceptores Arrow 2 y 3, diseñados para derribar misiles de alcance corto, medio e intermedio, y que cuentan con un vehículo de destrucción o una ojiva explosiva, un alcance de 90-150 km (Arrow 2) a 2.400 km (Arrow 3), un techo de vuelo exoatmosférico, una velocidad de vuelo superior a Mach 9 (más de 11.000 km/h) y un precio de 3,5 millones de dólares (Arrow 2) o 62 millones de dólares (Arrow 3).Al parecer, los Arrows se desplegaron durante los ataques iraníes de abril y octubre contra Israel, y el Honda de David se utilizó durante este último ataque, pero los tres sistemas resultaron insuficientes para impedir el paso de los misiles iraníes.En realidad, el despliegue del THAAD por parte de Estados Unidos sería una muestra simbólica del continuo apoyo estadounidense a Israel, cuyas defensas antimisiles se vieron superadas por 200 misiles balísticos iraníes (de un arsenal de miles), a pesar de la necesidad de defender menos de 22.000 kilómetros cuadrados.

